WIDEO: "Dywizjon 303" – zobacz zwiastun polskiej produkcji

W sieci pojawił się długo oczekiwany zwiastun polskiej produkcji inspirowanej słynną książką Arkadego Fiedlera , który wejdzie do kin 31 sierpnia zobaczymy znakomitych polskich aktorów: Piotra Adamczyka Annę Prus oraz brytyjskich artystów: Carę Theobold Andrewa Woodalla czy Johna Kaya Steela Syn autora książki, Marek Fiedler twierdzi, że "Dywizjon 303" był dziełem życia jego ojca i każdy Polak powinien zobaczyć jej ekranizację. "Gdyby ojciec wiedział, że powstał ten film, niesłychanie by się ucieszył. Jest to temat jest dla wszystkich Polaków równie ważny, bo to jedno z naszych wspaniałych zwycięstw, o których powinniśmy pamiętać.Twórcy filmumają nie tylko wsparcie rodziny pisarza, ale również współpracowali ściśle z historykami, aby oddać wiernie realia tamtych czasów.