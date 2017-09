WIDEO: Christian Bale w pierwszym zwiastunie westernu "Hostiles"

3 2 1



Ne festiwalu Telluride miał swoją premierę western, w którym jedną z głównych ról gra Christian Bale . Z tej okazji do sieci trafił zwiastun filmu.Klip znajdziecie poniżej:Akcja filmu rozgrywa się w 1892 roku. To opowieść o legendarnym kapitanie armii amerykańskiej oraz o wodzu Czejenów. Kiedyś byli wrogami, teraz kapitan zgodził się eskortować wodza i jego rodzinę w drodze na terytorium Indian. Podczas podróży z Nowego Meksyku do Montany spotykają młodą wdowę, której rodzina została zabita na prerii. Pomagając jej, stają się celem pościgu Komanczów.