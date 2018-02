WIDEO: Niespodzianka! Oto spin-off "Wątpliwości" Malicka

3 2 1



W sieci pojawił się zwiastun filmu. Dla fanów Terrence'a Malicka będzie on sporą niespodzianką. Jak się bowiem okazuje, obraz jest bezpośrednio powiązany z filmemOto zwiastun:powstał na bazie materiału nakręconego przez dziennikarza Eugene'a Richardsa w 2010 roku. Został wtedy zaangażowany przez Malicka , by wraz z Javierem Bardemem wybrał się do Bartlesville w stanie Oklahoma. Bardem w stroju księdza, którego gra w, słuchał opowieści mieszkańców miasteczka, z których część wiedziała, kim jest, a część nie miała zielonego pojęcia, zaś Richards to wszystko nagrywał. Malick wykorzystał materiał w procesie przygotowawczym swojego filmu z 2012 roku.Tymczasem Richards postarał się o odzyskanie praw autorski do zdjęć i zmontował z nich 43-minutowy filmy. Jego premiera będzie miała miejsce na festiwalu SXSW, gdzie będzie pokazywany razem z projektem VR Malicka