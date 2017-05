WIDEO: Oto Liam "Głębokie Gardło" Neeson

3 2 1



Sony Pictures Classics zaprezentowało pierwszy fragment filmu. Wy klip znajdziecie poniżej:to film biograficzny, którego bohaterem jest Mark Felt. Historia zna go lepiej jako "Głębokie Gardło". Był on zastępcą dyrektora FBI, który w trakcie afery Watergate był tajnym informatorem dziennikarzy Washington Post. Używając pseudonimu Głębokie Gardło, mężczyzna dostarczył dowody na to, że Richard Nixon zlecał przeprowadzanie nielegalnych działań mających zaszkodzić jego przeciwnikom politycznym. Publikacje gazety doprowadziły do rezygnacji Nixona z fotela prezydenta USA.W roli głównej wystąpił Liam Neeson . Całość wyreżyserował Peter Landesman