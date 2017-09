WIDEO: Więzień labiryntu szuka leku na śmierć

3 2 1



W sieci pojawił się pierwszy zwiastun widowiska. Wy klip znajdziecie poniżej:Thomas wie, że DRESZCZowi nie można ufać, ale oni twierdzą, że czas kłamstw już się skończył, że zgromadzili w toku Prób wszystkie dane, jakie dało się zebrać, a teraz chcą przywrócić Streferom pamięć, bo potrzebują ich pomocy w ostatecznej misji. Streferzy muszą dobrowolnie pomóc uzupełnić mapę, która pozwoli stworzyć lek na Pożogę. DRESZCZ nie wie jednak, że stało się coś, czego żadne Próby i żadne Zmienne nie pozwoliłyby przewidzieć. Thomas przypomniał sobie dużo więcej, niż przypuszczają. I wie, że nie może wierzyć w ani jedno słowo z tego, co twierdzi DRESZCZ. Czas kłamstw już się skończył. Ale prawda jest bardziej niebezpieczna, niż Thomas kiedykolwiek mógł sobie wyobrazić.Film trafi do kin rok później niż to pierwotnie planowano. Powodem tego był wypadek, jakiemu na planie obrazu uległ Dylan O'Brien . Aktor spadł z rusztowania imitującego wagon pociągu i doznał złamania kości twarzy.