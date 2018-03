Widowiska o mutantach X-Men w rozsypce

Mamy kolejną złą wiadomość dla fanów mutantów studia 20th Century Fox. Do kin nie trafi bowiem w tym roku. Film miał premierę planowaną na listopad. Teraz wytwórnia ogłosiła, że widowisko Simona Kinberga zobaczymy dopiero w lutym przyszłego roku.To zaś oznacza, że kolejne przesunięcie czeka nakręcony już obraz (choć w planie jest cała masa dokrętek, wraz z dodaniem nowych postaci) pod tytułem. Pierwotnie spin-offmiał trafić do kin w kwietniu, lecz trzy miesiące przed jego premierą 20th Century Fox zdecydowało się przesunąć premierę na luty przyszłego roku. Teraz wytwórnia planuje wprowadzić widowisko na początku sierpnia 2019 roku.20th Century Fox zdecydowało się na razie wycofać z planów dystrybucyjnych, czyli ekranizację powieści Dona Winslowa . Amerykańska premiera pierwotnie została wyznaczona na 1 marca 2019 roku. Teraz to miejsce zajął film, który wcześniej Fox planował wprowadzić na Walentynki.Studio ogłosiło też, żeoraz animacjatrafią do kin w kwietniu przyszłego roku.