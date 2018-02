Wiemy, gdzie i kiedy rozpoczną się zdjęcia do "Stranger Things 3"

W kwietniu w Atlancie mają rozpocząć się zdjęcia do trzeciego sezonu megahitu NetfliksaNowa seria będzie liczyć osiem odcinków.Na ekran powrócą znani widzom: Winona Ryder Sadie Sink . Twórcami serialu określanego jako list miłosny do popkultury lat 80. są bracia Matt Ross Dufferowie.Producent Shawn Levy zdradził, że w trzeciej serii bohaterowie będą musieli stawić czoła "nowym siłom zła". Twórca nie wyjawił więcej szczegółów, ale przyznał, że fabuła sezonu jest już ułożona - pozostało dopracowanie szczegółów. Widzowie mają się przygotować na powrót nieoczekiwanego duetu Dustin-Steven.- powiedział Levy -Na razie Netflix nie ujawnił, kiedypowróci na ekrany. Trzymamy kciuki za to, żeby premiera miała miejsce jeszcze w tym roku.