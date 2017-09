Wyjątkowe lekcje w kinie czas zacząć!

Ogólnopolskie programy edukacji medialnej: Lekcja w kinie oraz Lekcja o mediach, organizowane przez Centrum Edukacji Filmowej z Wołomina, toprowadzone przez, połączone zPomysł powstania Lekcji narodził się ponad dwanaście lat temu z pasji do kina i wielkiej chęci przekazania tej pasji innym. Twórca programów edukacyjnych – Marek Kaczkowski, który wiele lat temu prowadził kino w Wołominie – za cel postawił sobie upowszechnianie wiedzy o kinie w przystępny sposób, aby młodzi widzowie stali się bardziej świadomymi odbiorcami tego, co dzieje się na ekranie. Tak właśnie powstały Lekcje w kinie oraz późniejsze Lekcje o mediach.Wystartowała już, podczas których uczniowie w ponad 150 miejscowościach będą mogli poznać tajniki sztuki filmowej oraz ciekawostki związane z korzystaniem z Internetu. FILMWEB objął Patronatem Medialnym cykl.Lekcje, w których biorą udział tysiące uczniów z całej Polski, wpisują się wna danym poziomie edukacji, prowadzone są w sposób interaktywny orazPodczas dwunastego sezonu Lekcji przedszkolaki oraz uczniów klas 1-3 wwprowadzi aktorka Lidia Sadowa. Dzieci wezmą także udział w ćwiczeniu na dykcję i zabawie w dubbingowanie krótkiej scenki.Uczniowie klas 4-7 szkół podstawowych oraz gimnazjów poznają różne rodzaje efektów specjalnych, dowiedzą się kto był ich prekursorem. Zobaczą także, na czym polegał pierwszy trik filmowy.Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych podczas Lekcjinauczy się świadomego i krytycznego odbioru filmu oraz interpretacji poszczególnych zabiegów stosowanych przez filmowców.Lekcje o mediach dla wszystkich grup wiekowych będą poświęcone: zagrożeniom, które czyhają na młodzież w Sieci, sposobom weryfikacji autentyczności informacji pojawiających się w Internecie oraz ciekawostkom, które można w nim znaleźć.Po Lekcji każda grupa obejrzy film odpowiedni do swojej kategorii wiekowej.Centrum Edukacji Filmowej z Wołomina zaprasza nauczycieli ze sdo kontaktu w sprawie uczestnictwa w wyjątkowych Lekcjach, nad którymi Patronat Honorowy objęli: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Ośrodek Rozwoju Edukacji, SNaP Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów; Patronat Merytoryczny: Instytut Badań Edukacyjnych; Patronat Medialny: Miesięcznik Dyrektor Szkoły, portal MiastoDzieci.pl.Więcej informacji na stronie organizatora: www.lekcje.info.pl