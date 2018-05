Z M!Kartą stać Cię na wszystko – Multikino z ofertą dla uczniów i studentów!

M!Karta to rozwiązanie, które z pewnością odciąży budżet każdego ucznia oraz studentai pozwoli utrzymać portfel w dobrej kondycji. Karta jest ważna rok i kosztuje jednorazowo 14,90 zł. Nie wymaga podpisywania żadnych umów, dlatego można z niej zrezygnować w każdej chwili. Dzięki niej bilety na seanse 2D od poniedziałku do czwartku kosztują 14,90 zł za sztukę. W przypadku seansów 3D wymagana jest dopłata za okulary. Tańsze bilety to jednak nie wszystko, co zyskujemy z M!Kartą. Dla posiadaczy karty Multikino przygotowało zestaw Oscar (średni napój oraz średni popcorn) dostępny w promocyjnej cenie 14,90 zł przez cały tydzień.M!Karcie patronuje BLIK. Osoby, które zdecydowały się nabyć bilet online, płacąc BLIKIEM, za bilet do Multikina zapłacą 14,90 zł zarówno w tygodniu, jak i przez cały weekend!Od teraz wyjścia do kina z M!Kartą to same korzyści! Za każdy kupiony bilet lub zestaw Oscar na M!Karcie naliczany jest 1 punkt. Po zebraniu 5 punktów automatycznie generowany zostanie kod, który należy zamienić na bilet do kina (ważny od poniedziałku do czwartku na filmy 2D). Z gratisowego biletu mogą skorzystać również osoby nie będące uczniami czy studentami.Zapominalscy nie muszą się martwić – karta istnieje także w formie wirtualnej. Wystarczy ją zarejestrować na stronie http://www.multikino.pl i okazać przy kasie na ekranie swojego Smartphonea.