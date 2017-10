Zbrodnie w kolorze Ultravioletu

to serial kryminalny, w którym tajemnice i niewyjaśnione przez policję sprawy rozwiązuje tytułowa grupa Ultraviolet, działająca w sieci i wykorzystująca do tego siłę nowych technologii. Premiera pierwszego odcinka25 października o godz. 22:00 w AXN. Kolejne – w każdą środę o 22:00.Po kilku latach pobytu w Londynie do rodzinnej Łodzi wraca trzydziestoletnia Ola Serafin. Pewnej nocy, gdy prowadzi samochód, staje się świadkiem tragicznego zdarzenia. Policja uznaje je za samobójstwo i zamyka sprawę, z czym nie zgadza się Ola. Kobieta decyduje się znaleźć wyjaśnienie na własną rękę. Przez internet poznaje grupę ludzi, rozwiązujących sprawy, których nie jest w stanie wyjaśnić policja i przyłącza się do nich.Grupa Ultraviolet składa się m.in. z blogerek, pracownika lotniska, hakera i mężczyzny do towarzystwa. Ten niecodzienny zespół w każdym odcinku wykorzystuje swoje umiejętności zdobywania informacji do rozwiązywania kolejnych kryminalnych zagadek.Serial ma 10 odcinków. Na ekranie będzie można zobaczyć m.in. Martę Nieradkiewicz Za reżyserię odpowiadają Jan Komasa ) i Sławomir Fabicki ). W produkcję zaangażowani są także twórcy amerykańscy – producentami wykonawczymi są Wendy West () i Barry Josephson ).Premiera serialu25 października o godz. 22:00 w AXN. Kolejne odcinki w każdą środę o 22:00.