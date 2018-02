Zdjęcia do "Obi-Wana Kenobiego" w 2019? Lucas za kamerą?!

Lokalna gazeta "The Belfast Telegraph" donosi, iż w 2019 roku w Belfaście mają rozpocząć się prace na planie filmu o przygodach Obi-Wana Kenobiego.Podobno w okolicach Gwiazdki do miasta zawitali przedstawiciele LucasFilm w poszukiwaniu lokacji do zdjęć. Co ciekawe, przewodził im sam George Lucas . Czyżby twórcazamierzał powrócić z emerytury i ponownie stanąć za kamerą? Tak sądzi część fanów cyklu.Na razie studio Paint Hall w Belfaście zajmuje ekipaKiedy jednak zakończą się prace nad finałowym ósmym sezonem megahitu HBO, hale miałby przejąć zespół LucasFilm.Obi-Wan Kenobi pojawił się dotychczas w sześciu odsłonach. W epizodach I-III grał go Ewan McGregor , a w częściach IV-VI - Alec Guinness . Mistrz Jedi szkolił Anakina Skywalkera, który później przeszedł na ciemną stronę Mocy i stał się Darthem Vaderem. Po latach Kenobi wziął również pod skrzydła syna swego dawna ucznia, Luke'a. Bohater zginął z ręki Vadera w finalePóźniej pojawiał się na ekranie jako duch.Nieoficjalnie mówi się, że w nowym filmie Kenobiego miałby ponownie zagrać McGregor