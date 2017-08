Zdjęcia do nowego filmu del Toro opóźnione

Getty Images © Mike Coppola



Wiosną przyszłego roku miały rozpocząć się zdjęcia do nowego filmu Guillermo del Toro pt.. Wytwórnia 20th Century Fox zdecydowała się jednak opóźnić prace nad widowiskiem, aby reżyser miał więcej czasu na promocję swojej ostatniego dziełaMroczna baśń będzie miała światową premierę na festiwalu w Wenecji. Do amerykańskich kin trafi w grudniu. Studio ma nadzieję, że film powalczy w przyszłym roku o oscarowe nominacje.Kiedy del Toro skończy już udzielać wywiadów, będzie mógł w pełni zaangażować się w prace preprodukcyjne. To oznacza jednak, że zdjęcia rozpoczną się dopiero jesienią bądź późnym latem 2018.to remakeW oryginale życiu wybitnego uczonego zza żelaznej kurtyny zagraża skrzep wewnątrz mózgu, powstały wskutek silnego uderzenia podczas zamachu na niego. Zabieg chirurgiczny poprzez trepanację czaszki jest niemożliwy. Nauka jednak dysponuje już metodą dowolnego zmniejszania przedmiotów i organizmów żywych. Kilkuosobowa ekipa naukowców-płetwonurków, umieszczona w specjalnej łodzi podwodnej, zostaje zmniejszona do mikroskopijnych rozmiarów, a następnie wstrzyknięta do arterii krwionośnych chorego. Jej zadaniem jest dotrzeć do wnętrza mózgu i usunąć skrzep. Ekipa, płynąc w naczyniach krwionośnych, przedziera się przez kolejne organy ciała.Producentem filmu jest James Cameron