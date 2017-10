Zobacz nowy sezon "Stranger Things" w 24 godziny!

Czego bardziej wyczekiwaliście: Halloween czy nowego sezonu? Jedno i drugie powiewa grozą, ale jest także słodkim zwieńczeniem ciężkiego miesiąca. Drugi sezon tego jednego z najpopularniejszych seriali Netfliksa to idealna okazja nie tylko do świętowania Halloween, ale także do wzięcia udziału w serialowym wyścigu. Komu uda się obejrzeć najnowszy sezon w jedną dobę od jego premiery i zyskać miano binge-racera?Użytkownicy Netflix na całym świecie sami ustalają zasady oglądania telewizji. Dostępność całego sezonu serialu w dniu jego premiery sprawia, że widzownie nie muszą już czekać tydzień na kolejny odcinek ulubionej serii, ponieważ mogą oglądać kiedy i ile chcą. Co wytrwalsi starają się zobaczyć w jeden dzień to, co innym zajmuje kilka tygodni, i za punkt honoru stawiają sobie obejrzenie całego sezonu w ciągu 24 godzin od jego premiery. To zupełnie nowa grupa fanów: serialowi sprinterzy (ang. binge-racers).Dla wielu osób zobaczenie całego serialu jest źródłem dumy i zadowolenia. Netflix pozwala cieszyć się oglądaniem w nieznany wcześniej sposób i obserwuje, że seriale wciągają użytkowników i rozbudzają wielki apetyt na dalsze oglądanie. Wygląda na to, że błyskawiczne "pochłanianie" premierowych treści staje się współczesnym symbolem statusu! Ci co są w tyle w serialowym maratonie, obawiają się jednego - spoilerów! Nie ma nic gorszego niż zdradzone przez znajomych smaczki z następnych odcinków. Jednak nie można się dziwić - każdy szanujący się miłośnik seriali mówi dziś oRok 1984, Hawkins w stanie Indiana. Mieszkańcy wciąż nie mogą się otrząsnąć po koszmarze związanym z Demogorgonem i tajemnicami miejscowego laboratorium. Will został wyciągnięty z "Drugiej strony", jednak na tych, którzy ocaleli, wciąż czyha coś znacznie bardziej przerażającego.Całej serii towarzyszy magia lat 80. Kasety VHS, rowery BMX, automaty do gier oraz ścieżka dźwiękowa z hitami kultowych artystów tamtych lat - to świat, który dobrze znamy. Jednak dziewięciodcinkowy sequel ma dla nas kilka niespodzianek. Czy nowe postacie, humor, mroczne przygody, intrygujące miejsca i wyjątkowa ścieżka dźwiękowa pozwolą braciom Duffer powtórzyć ubiegłoroczny sukces? Najlepiej przekonać się samemu, ale masa serialowych sprinterów wyczekujących kolejnych sezonów, nie może się chyba mylić. Według badań serwisu Netflix to właśnie przygody Jedenastki są jednym z najchętniej oglądanych seriali na wyścigi na całym świecie.Nieważne jaki będzie wynik, czy przegrasz zakład ze znajomymi czy zdobędziesz pierwsze miejsce w wyścigu, warto powoli zaplanować kolejny sprint o miano najlepszego binge-racera. Co polecamy?Małżeństwo królowej Elżbiety przechodzi kryzys, a imperium chyli się ku upadkowi. Monarchini musi zrobić wszystko, co w jej mocy, aby ocalić monarchię brytyjską. Sezon 2 serialu— szykuj formę na 8 grudnia 2017.Frank Castle, znany w całym Nowym Jorku jako Punisher, musi poznać prawdę o niesprawiedliwości, która dotknęła nie tylko jego rodzinę, ale również innych ludzi. Światowa premiera serialu Marvel: The Punisher już 17 listopada 2017 r. — tylko w serwisie Netflix.Genialny naukowiec-alkoholik, Rick, porywa swojego płaczliwego wnuka, Mortyego. Razem przeżywają dzikie eskapady do odległych galaktyk i alternatywnych światów. Wyścig rozpoczyna się już 5 listopada!Gang Franka Griffina terroryzuje Dziki Zachód i poluje na Roya Goodeego. Pościg doprowadza zbirów do spokojnego miasteczka La Belle, które zamieszkują wyłącznie kobiety. Binge-racing z Frankiem rozpoczyna się już 22 listopada!