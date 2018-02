Czarna baśń

Zaczyna się spektakularnie: dziki tłum czatujący przed supermarketem, opatrzonym szyldem "Promocje dla golasów". Chodzi o przecenione telewizory, ale, aby załapać się na okazję, trzeba zrzucić z siebie ubrania i czym prędzej chwycić za sprzęt. Jednym udaje się go upolować, innym nie - jak starszej kobiecie stojącej w samej bieliźnie, z pustymi rękami. Nie była wystarczająco zaradna? Zabawne to i smutne jednocześnie – jak cały nowy film Szumowskiej : rozpostarty między biegunami komizmu i tragizmu, szukający sobie miejsca między małym realizmem a wielką metaforą. Już pierwsza scena, w której biedni ludzie walczą ze sobą o lśniące zachodnie dobra może być metaforą transformacji ustrojowej, kiedy to Polacy podzielili się na wygranych i przegranych, zaś zasady umowy społecznej negocjować trzeba było na nowo.Akcja filmu rozgrywa się dziesięć lat temu na polskiej prowincji, gdzie trwa budowa statuy Chrystusa, większej "nawet od tej z Rio de Janeiro" - to jawne nawiązanie do ukończonej w 2010 roku figury Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie. Niby transformacja już się dokonała, Polska jest w Unii, a telewizory pachną nowizną, ale poza tym zmieniło się niewiele: ten sam mały fiat na pustych, malowniczych drogach, którymi jeździ się po piwo do budki, do kościoła, na dyskotekę. Młodzi marzą, by pojechać dalej, na przykład do Anglii. Myśli o tym Jacek ( Mateusz Kościukiewicz ): chłopak inteligentny, wrażliwy i zaradny - zdążył nawet po telewizor. Do tego jest niezależny: słucha metalu, nosi długie włosy, w których wygląda trochę jak Jezus, choć lokalni nazywają go satanistą, a rodzina przy opłatku życzy, by zmądrzał i zgolił głowę. Niech gadają, taki podoba się Dagmarze ( Małgorzata Gorol ), lokalnej imprezowiczce, której właśnie się oświadczył.Jacek, jak większość tutejszych mężczyzn, pracuje przy konstrukcji powstającego z datków wiernych gigantycznego pomnika. Pech (a może, jak twierdzą niektórzy, opatrzność) chce, że podczas budowy ulega wypadkowi. Kiedy budzi się w szpitalu z nową twarzą, okazuje się, że stał się pierwszym w Europie przypadkiem transplantacji twarzy. Czyni go to medialną gwiazdą: dostaje propozycje reklamowania kremów na blizny, a mikrofonem przed nosem macha mu sam Krzysztof Ibisz. Z drugiej jednak strony, oszpecony, ze zniekształconym głosem, w rodzinnej miejscowości traktowany jest z nieufnością. Dagmara nie wie, czy dalej go kocha, matka boi się, że to nie syn, a diabeł, z kolei proboszcz poddaje go egzorcyzmom. Kościół zbiera wprawdzie datki na pokrycie sporych kosztów leczenia Jacka, ale wierni wolą dotować posąg Chrystusa. Tylko siostra (świetna Agnieszka Podsiadlik ) stoi za nim murem. Jest on bowiem dla niej jedynym powiewem wolności, której sama - przywiązana do męża i dzieci - już nie doświadcza.Oparta na podobnym przypadku (twórcy rozmawiali z pacjentem po przeszczepie twarzy) historia broni się na realistycznym poziomie, ale dzięki efektownym, lekko odrealnionym zdjęciom Michała Englerta , staje się też rodzajem czarnej baśni o polskim Quasimodo czy Frankensteinie. Tytułowa twarz jest metaforą zmiany, której nie potrafimy przysposobić, której się boimy oraz symbolem inności, którą najłatwiej jest odhumanizować - nieprzypadkowo dzieciaki nazywają Jacka "ryjem", a przedmiotem żartów stają się wirtualni Żydzi, czarnoskórzy, muzułmanie, których myli się tu zresztą z całkiem realnymi Cyganami, którzy pracują na budowie. W obliczu nasilających się dziś ataków na tle rasistowskim i ksenofobicznym, trudno nie widzieć wfilmu stawiającego czoło "patriotycznym" narracjom oraz rachunku wystawionego polskiej transformacji, rodzinie oraz kościołowi katolickiemu, który Szumowska krytykowała już wcześniej wNa 68. festiwalu w Berlinie, gdzie film zdobył Wielką Nagrodę Jury, niektórzy narzekali na mizantropię, z jaką reżyserka obrazuje polską prowincję. Choć na pewno nie jest to obraz, którym chcieliby promować Polskę politycy, reżyserzy tacy jak Ulrich Seidl dociskają swoich bohaterów dużo mocniej. Szumowska , która po raz kolejny udowadnia, że potrafi po mistrzowsku opowiadać obrazami, jednocześnie elokwentnie i zrozumiale napełniać je znaczeniami, wytyka nam przywary jednak życzliwiej. Balansuje między szyderstwem a czułością, przede wszystkim zaś znów, jak w, sprawia, że potrafimy śmiać się z samych siebie. Nawet jeśli jest to śmiech przez łzy.