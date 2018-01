Cztery upiory i pechowiec

Powerhoof



Zdarzyć się może, że gdybyśmy nawet ominęli wzrokiem jakiegoś "indyka" w wersji pecetowej czy na duże konsole, to jest duża szansa, że wpadnie on nam w oko przy okazji wertowania katalogu Nintendo eShop. Nie inaczej jest z, które na częściowo przenośnej konsoli Switch sprawdza się świetnie, ale nie jest pozbawione wad.Gra została stworzona przez studio Powerhoof i można ją zaliczyć do miksu bijatyki z dungeon crawlerem. Znajdziemy w niej tryb przeznaczony dla jednej do czterech osób. Z gruntu jest więc to gra multiplayerowa, choć nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy grali samotnie –dobierze nam wtedy drużynę botów zamiast żywych graczy.Rdzeniem rozgrywki jest modny od pewnego czasu asymetryczny multiplayer. W tym przypadku to ciągłe przenoszenie się pomiędzy bohaterami a potworami. Czterech graczy na początku walczy ze sobą, aż zostanie jeden z nich – to on będzie bohaterem przemierzającym podziemia. I wtedy następuje podział ról – jeden gracz zostaje żywym bohaterem, reszta zamienia się we wściekłe duchy. Jako bohater eksplorujemy pokoje, unikamy pułapek, zbieramy rozsiane tu i ówdzie kupki złota i polujemy na nowy ekwipunek, który pozwoli nam dłużej przetrwać w tym nieprzyjaznym środowisku. Podnosimy oczywiście swój poziom doświadczenia za zabijanie potworów czy łyknięcie specjalnego eliksiru. Bohaterowie mogą kupować ulepszenia dla swoich umiejętności, ale... zdobędą je tylko wtedy, gdy będą w formie ducha. A co dzieje się, gdy nie jesteśmy bohaterem? Cóż, wtedy pozostaje nam upiorny (dosłownie) los jednego z duchów, które nawiedzają podziemia. Ale i one mogą sporo namieszać. Przede wszystkim potrafią opętywać różnorakie pułapki w poszczególnych pokojach danego lochu i uruchamiać je, gdy w okolicy pokaże się bohater. Mogą także opanować jakieś krzesło czy inny dzban, by następnie cisnąć nim (się...) w jeszcze żywego zdobywcę podziemi. Wreszcie to dzięki mocy duchów możemy przyzywać na pole walki różnorakie potwory, które będą próbowały zatłuc bohatera. Duchy zdobywają z kolei nie zwykłe doświadczenie, ale „wrath" – wskaźnik, który pozwala na ulepszanie przyzywanych potworów. Komukolwiek uda się zadać ostatni cios bohaterowi, ten sam staje się żywy, zaś reszta znowu jest duchami. I tak w kółko. Celem gry jest oczywiście dojście do dziesiątego poziomu, pokonanie ostatecznego bossa (jako człowiek) i ucieczka z podziemia. Reszta graczy, która na zmianę jest duchami, musi go przed tym powstrzymać.Siłąsą oczywiście losowo generowane podziemia, co może wprowadzać w błąd potencjalnego amatora przeszukiwania lochów. Nie jest to bowiem gra single player, w której samotnie i spokojnie będziemy bawić się w typowy dungeon crawling. To raczej „imprezówka" – gra przeznaczona do pykania w kilka osób jednocześnie i to na jednym ekranie. Oczywiście możemy teoretycznie pograć wsamemu, ale zabawa jest wtedy co najwyżej poprawna. Niewiele też w grze polotu. Kolorów nabiera dopiero wtedy, gdy zaprosimy do gry kogoś znajomego, kto – najlepiej – siedzi obok. Co więcej, kilkanaście godzin w grze można spędzić głównie na odblokowywaniu nowej zawartości – kolejnych typów potworów, przedmiotów, broni czy nowych elementów wyposażenia lochów.Oprawa gry jest dość dyskusyjna. Z jednej strony na pewno spodoba się osobom rozmiłowanym w tzw. pixel arcie i często umownej grafice. Z drugiej – to obrzydliwa pikseloza w najgorszym wydaniu i stanowi realizację powiedzonka, że jak się nie umie stworzyć czegoś ładnego, to bierze się za prostacki pixel art. Muzyka z kolei to klasa sama w sobie. Przez cały czas rozgrywki towarzyszą nam bardzo ładne motywy typu chiptune, które przywodzą na myśl produkcje sprzed trzydziestu lat.jest całkiem niezłą produkcją przy założeniu, że mamy z kim grać. Samotna rozgrywka znudzi się po sesji czy dwóch, natomiast w trybie "imprezowym" można w tę grę pykać ze znajomymi do białego rana. Gdyby tylko była choćby nieco bardziej szczegółowa i zwyczajnie ładna, byłoby bardzo dobrze.