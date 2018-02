Dziewczyny z ferajny

Parafrazując klasyka: pogłoski o artystycznej śmierci Patryka Vegi są mocno przesadzone. Po wyjątkowo "ciepłym" przyjęciu– przedziwnego koktajlu obscenicznej komedii, paszkwilu na polską służbę zdrowia oraz antyaborcyjnego manifestu – twórcapowrócił do repertuaru, w którym czuje się najbardziej komfortowo.to soczysta sensacyjna pulpa, ruchomy komiks wypełniony po brzegi przerysowaną przemocą, brudnym seksem i niegrzecznym, nierzadko groteskowym humorem. Jest to również film z poprawnie skonstruowaną fabułą, co na tle ostatnich dokonań Vegi wydaje się wartym odnotowania osiągnięciem.Pracujący w rajdowym tempie reżyser najwyraźniej wsłuchał się w krytyczne opinie pod adresem swojej twórczości. Bodaj najczęściej powtarzany zarzut dotyczył przecież przeładowanych, bezładnych dramaturgicznie scenariuszy. Oglądającalbo, nietrudno było odnieść wrażenie, że Vega pragnie upchnąć w dwugodzinnym metrażu jak najwięcej barwnych anegdot zasłyszanych od znajomych policjantów i bandziorów. Jednocześnie nie ma za bardzo pomysłu na to, jak pozszywać je w spójną opowieść.wydają się pod tym względem krokiem w stronę jasności. Owszem, Vega nadal kręci kino atrakcji, którego podstawowym imperatywem jest dostarczanie publice w kolejnych scenach coraz to nowych uciech. Raz będą to akrobacje na rurze w klubie ze striptizem, kiedy indziej brutalna egzekucja zdrajcy, efektownie zainscenizowany karambol na autostradzie albo domowa awanturka wyjęta żywcem z tragikomedii Marka Koterskiego . Wów maraton ekscesów przebiega jednak według zaplanowanej marszruty, każda atrakcja jest uzasadniona rozwojem wydarzeń.Żeby nie było: Vega (wspierany tu przez Olafa Olszewskiego ) nie stał się nagle drugim Williamem Goldmanem . Jego nowy film nie jest zupełnie wolny od psychologicznych fałszów oraz dziwnych scenariuszowych kiksów. W oczy rzuca się zwłaszcza nieoczekiwana wymiana głównej bohaterki: przez blisko pół seansu intryga kręci się wokół działającej pod przykrywką agentki ABW Beli ( Olga Bołądź ), by nagle skupić się na perypetiach przedsiębiorczej niani Darii ( Agnieszka Dygant ). Historia Beli, która na ołtarzu ekscytującej pracy składa życie rodzinne, to tylko jeden z kilku intrygujących wątków zasługujących na rozwinięcie. Chciałbym zobaczyć więcej scen z udziałem Padrino ( Bogusław Linda ), mokotowskiegocierpiącego na nerwicę lękową. Na dodatkowy czas antenowy zasługuje również trzech mafijnych cyngli, którzy żadnej pracy się nie boją: pochmurny Cień ( Sebastian Fabijański ), psychopata Milimetr ( Tomasz Oświeciński ) oraz rozdarty między lojalnością wobec kumpli a uczuciem do kobiety Żywy ( Piotr Stramowski ). Stawiam dolary przeciwko orzechom, że reżyser trzyma na dysku twardym dwa razy dłuższą wersję. W stosownym czasie ujrzy ona światło dzienne w formie miniserialu – podobny los spotkał przecież. Tak sobie myślę, że może to być najlepszy Vega od premiery drugiego sezonu telewizyjnegoAutorjest w swoim żywiole, prześwietlając środowisko stołecznych "gangusów". Sypie jak z rękawa mięsistymi dialogami, z mieszaniną fascynacji oraz ironii odmalowuje przestępczy styl życia, a na deser serwuje widzom przyspieszony kurs produkcji, dystrybucji i przerzutu amfetaminy. Reżyser pozornie wpuszcza do tego mrocznego, zbudowanego na fundamentach chciwości i przemocy świata odrobinę światła. Z jednej strony pokazuje miłość w wydaniu romantycznym i rodzicielskim, z drugiej – opowiada o emancypacji tytułowych bohaterek. Vega nie jest jednak naiwny – w bezwzględnej bandyckiej rzeczywistości za lekkomyślne porywy serca płaci się wysoką cenę. Z kolei kobiety, aby zatriumfować nad mężczyznami, muszą przewyższyć ich w okrucieństwie i wyrachowaniu. Jedyny happy end, na jaki można tu więc liczyć, polega na tym, iż części postaci udało się po prostu przeżyć. W finale Vega w iście marvelowskim stylu informuje widzów, że kobiety mafii powrócą w kolejnym filmie. Wiecie co? Będę na nie czekał.