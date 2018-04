Gra o tron

Warner Bros. Entertainment Inc.



prowadzi z widzem grę pozorów. Choć za kamerą stanął 71-latek, z filmu biją młodzieńcza energia oraz radość tworzenia. Grupą docelową kosztującego 175 milionów dolarów widowiska są dzieciaki, lecz to ich rodzice będą prawdopodobnie czerpać więcej frajdy z seansu. Wreszcie - last but not least - nowe dzieło Stevena Spielberga wydaje się zarazem listem miłosnym do popkultury jak i niespodziewaną próbą zdystansowania się od niej. I to próbą podjętą przez nie byle kogo, bo jednego z jej ojców chrzestnych, o którym wielu reżyserów i pisarzy mogłoby powiedzieć: my wszyscy z niego. Wszystko to sprawia, że ekranizację powieści Ernesta Cline'a nie tylko świetnie się ogląda, ale także dyskutuje. Zwłaszcza, jeśli macie w sobie choć odrobinę z nostalgicznego geeka, który zna na wyrywkiłamiącym głosem wspomina stare konsole Nintendo, a pod prysznicem nuci najchętniej Van Halen i Eurythmics.Przed premierowym pokazem na festiwalu SXSW reżyser zarzekał się, że nie nakręcił filmu lecz ruchomy obraz (), który należy podziwiać na możliwie największym ekranie uzbrojonym w baterię głośników o mocy trąb jerychońskich. Zapomnijcie więc o czcigodnym Spielbergu - następcy Franka Capry i pupilku oscarowej kapituły.to kino jeszcze nowszej przygody, cyfrowy plac zabaw dający wybitnemu reżyserowi nieograniczone nieograniczone pole manewru. Temu wizualnemu ekscesowi towarzyszy zgrabnie poprowadzona historia inicjacyjna, w której granicę między dzieciństwem a dorosłością wyznaczają gogle teleportujące głównego bohatera do wirtualnej rzeczywistości.W 2045 roku noszą je niemal wszyscy. Trudno się dziwić, skoro prawdziwy świat - poturbowany przez klęski żywiołowe i podziały społeczne, znajdujący się u progu apokalipsy - nie ma ludziom zbyt wiele do zaoferowania. Co innego OASIS, czyli kraina elektronicznych czarów. Tu każdy może być, kim tylko chce: samurajem, robotem albo zakapturzonym zakapiorem z dziurą w brzuchu w kształcie czaszki. Do wyboru, do koloru. Granice uniwersum wyznacza wyłącznie wyobraźnia gracza. Jeśli jednak kontrolę nad tym miejscem przejmie złowieszcza korporacja reprezentowana przez technokratę Nolana Sorrento ( Ben Mendelsohn ), ludzkość straci ostatni przyczółek wolności. Cała nadzieja w osieroconym nastolatku Wadzie ( Tye Sheridan ), który ma szansę wygrać zorganizowany przez założyciela OASIS konkurs i tym samym stać się nowym władcą wirtualnych włości.Wade to klasyczny Spielbergowski bohater - osamotniony marzyciel, który nie przeczuwa, że został stworzony do wyższych celów. Po trosze Elliott zi młody Indiana Jones zPrawdziwym alter ego reżysera wjest jednak budowniczy wirtualnego Elizjum James Donovan Halliday (najlepszy z całej obsady Mark Rylance ) - zamknięty w sobie wizjoner, obdarzony niepohamowaną ambicją architekt masowej wyobraźni. Czyż tego samego nie da się powiedzieć o twórcy, który dzięki niosącym wytchnienie filmowym bajkom zbił fortunę i zyskał niewyobrażalne wpływy? Dziś Spielberg przekonuje jednak, że odwrócenie się plecami do prawdziwego świata niczego nie zmieni. Ostatecznie trzeba będzie zdjąć gogle i poszukać rozwiązania dla gnębiących nas problemów. Przy okazji uda się może znaleźć jednak miłość oraz nowych przyjaciół. Jak przekonuje jeden z bohaterów książki Cline'a:Reżyserskie przesłanie zostaje przemycone pod płaszczykiem zniewalającego spektaklu. Ze znajdujących się w filmie czterech spektakularnych sekwencji akcji co najmniej dwie mają szansę zapisać się w annałach kina. Wyścig za kierownicą kultowego DeLoreana oraz wizyta bohaterów w pewnym upiornym hotelu są dowodem na to, że autorwciąż jest genialnym inscenizatorem, który z niebywałą lekkością łączy na ekranie rozmach, suspens i humor. Przy okazji Spielberg bije rekord w ilości tzw. "easter eggów" na metr taśmy filmowej. Są tu sceny, które można wielokrotnie analizować klatka po klatce pod katem odniesień do filmów, gier wideo i komiksów. Obstawiam, że nawet przy dwudziestym podejściuwciąż będzie Was zaskakiwał.Ktoś będzie pewnie narzekał, że reżyser w sfinansowanym przez korporację obrazie naiwnie zachęca widzów do rebelii przeciwko biznesowym imperiom. Ktoś inny oburzy się, bo Spielberg nie nadąża za duchem czasów i nie jest wystarczająco genderowo poprawny. Znajdą się i tacy, którzy będą się zastanawiać, dlaczego popkulturowe mrugnięcia okiem wodnoszą się głównie do produkcji z lat 80. (a co, dajmy na to, zalbo produkcjami Marvela?). Wszystkie te zarzuty nie psują jednak zabawy, do której zaprasza nas stary mistrz gry. Game on!