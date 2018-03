Poskromienie baletnicy

Jennifer Lawrence Twentieth Century Fox Film Corporation

Rapowy klasyk przestrzegał:. Wie coś na ten temat grana przez Jennifer Lawrence bohaterka. Dominika Egorova to najjaśniejsza gwiazda moskiewskiego teatru Bolszoj. Jej sceniczne pląsy oklaskiwane są przez prominentnych polityków i oligarchów. Niestety, wypadek sprawia, że baletnica musi pożegnać się z karierą w świetle jupiterów, a co za tym idzie – z nadzieją na lepsze życie, z dala od obskurnych postsowieckich blokowisk. Pomocną dłoń wyciąga wówczas wujaszek Wania ( Matthias Schoenaerts ) – wysoko postawiony funkcjonariusz rosyjskiego wywiadu. W zamian za mieszkanie i pomoc dla schorowanej matki Dominiki krewniak domaga się jednak przysługi. Przyparta do ściany dziewczyna nie przeczuwa, że podpisuje pakt z diabłem.Oglądając ekranizację powieści Jasona Matthewsa, trudno oprzeć się skojarzeniom z poprzednim wspólnym przedsięwzięciem Jennifer Lawrence oraz reżysera Francisa Lawrence'a tak jakto przecież opowieść o silnej młodej kobiecie walczącej o prawo do samostanowienia w świecie sterowanym przez autorytarną władzę. Tym razem twórcy kładą jednak akcent na coś, co w młodzieżowychmusiało znaleźć się poza obszarem ich zainteresowań. Wrzucona w bezlitosne, amoralne środowisko szpiegów, szkolona przez Charlotte Rampling na tytułową jaskółkę – połączenie wywiadowczyni, manipulantki i uwodzicielki – bohaterka niejednokrotnie znajdzie się w sytuacji, w której ktoś będzie chciał rozporządzać jej ciałem. W końcu, jak twierdzi koleżanka po fachu oraz współlokatorka Dominiki, nic tak nie pomaga w wydobyciu strzeżonych informacji jak "stare dobre obciąganie". Czy wrodzony spryt, wyniesione z domu rodzinnego zasady oraz żelazne pięści pozwolą jednak dziewczynie uniknąć losu bezwolnej erotycznej marionetki?Problematyka filmu rymuje się nie tylko z głośnymi hollywoodzkimi akcjami #metoo i #timesup, ale również z życiem prywatnym odtwórczyni tytułowej roli. Przypomnijmy: w 2014 roku do sieci wyciekły wykradzione z prywatnego archiwum nagie zdjęcia Lawrence . Upokorzona aktorka wniosła wówczas pozew do sądu, dowodząc, iż padła ofiarą przestępstwa seksualnego. Na planiezgodziła się rozebrać, ale na własnych zasadach. W jednym z wywiadów reżyser przyznał wręcz, że nakręcił sceny "bezkostiumowe" według ścisłych wytycznych swojej gwiazdy. Wszystko to czynidziełem słusznym i politycznie poprawnym. Cóż jednak poradzę, że po seansie na usta cisną mi się słowa nieszczęsnego ucznia z "Ferdydurke": jak ma zachwycać, skoro nie zachwyca!Do takiego materiału jakpotrzeba było twórcy o temperamencie Paula Verhoevena albo Davida Finchera . Prowokatora, który pod płaszczykiem kina gatunkowego nie bałby się opowiedzieć o perwersyjnych pragnieniach, chorobliwej fascynacji przemocą, wreszcie o pożądaniu jako narzędziu kontroli. Francis Lawrence ledwie sygnalizuje powyższe kwestie. Brakuje mu jednak brawury, by uczynić swoje dzieło czymś więcej niż tylko odrobinę pikantniejszą hollywoodzką konfekcją. W efekcie, zamiast na przemian szarpać nerwy i wzbudzać dreszcz podniecenia, delikatnie usypia. Sensacyjna intryga rozwija się niemrawo, w relacji Dominiki i uwodzonego przez nią agenta CIA brakuje erotycznego wrzenia (ich miłosne zbliżenie trwa mniej niż 10 sekund!), zaś szpiegowskie realia odmalowane są na tyle umownie, że aż trudno uwierzyć w to, iż Matthews miał kiedyś etat w służbach specjalnych.W filmie Lawrence'a bronią się głównie momenty: konfrontacja bohaterki oraz jej szkolnego prześladowcy na oczach całej klasy, brutalne przesłuchanie, podczas którego w ruch idzie urządzenie do zdzierania skóry czy świetny epizod z udziałem Mary Louise Parker w roli niewylewającej za kołnierz asystentki senatora. To jednak za mało, by ten lot nad jaskółczym gniazdem zaliczyć do szczególnie udanych.