Taniec z mieczami

"To nie rozegra się tak, jak myślisz", ostrzegał Luke Skywalker w zwiastuniei dla wielu fanów brzmiało to jak obietnica poprawy. Koronny zarzut pod adresemmówił przecież, że otwierający "nową trylogię" film J.J. Abramsa nieco zbyt wiernie - i zbyt bezpiecznie - powtarzał fabularny schemat. Ktoś powie jednak, że owo powtórzenie było jak najbardziej w duchu mitologiczno-baśniowego oryginału, wysnutego z teorii Josepha Campbella o uniwersalnych schematach opowieści. Ktoś powie, że miało ono wymiar dramatycznej ironii, zgodnie z którą historia Skywalkerów powtarza się niczym fatum rodem z greckiej tragedii. Ktoś powie natomiast, że trzecia Gwiazda Śmierci - nawet jeśli przemianowana na "Starkiller Base" - to jednak o Gwiazdę Śmierci za dużo. Co gorsza, wspomniany zwiastunzapowiadał również trening młodej Jedi pod okiem starego mistrza, maszyny kroczące na białych równinach i tonalny skręt w stronę mroku, sugerując kolejną powtórkę z rozrywki - czyli kontratak. A jednak Luke nie kłamał. Jeśli macie jakieś- niepotrzebnie.Problem z n-tymi częściami serii (a może z całą współczesną, serialowo zakręconą kulturą popularną) jest taki, że opowiadanie historii - bardziej niż kiedykolwiek - staje się grą z oczekiwaniami. Taka zabawa leży oczywiście u podstaw kina gatunkowego, opartego na – raz powtarzanych, raz kontestowanych - schematach. Ale w czasach, gdy łatwość dostępu do medialnych dóbr rośnie wprost proporcjonalnie do poziomu nostalgii, sprawa zaczyna niebezpiecznie przypominać taniec z szablami (czy w tym wypadku: z mieczami świetlnymi). Reżyser i scenarzysta Rian Johnson mieszał już jednak film noir z licealnym) albo podróże w czasie z kinem gangsterskim (), czemu nie miałby namieszać w świecie "Gwiezdnych wojen"?Największą zaletąjest bowiem sposób, w jaki film igra z naszymi przyzwyczajeniami. Jużmiały w sobie elementy zgoła remiksowe: wykorzystywały znajome tropy, sceny, postacie, ale w sposób delikatnie przetrącony - znajomy, a jednak świeży. Johnson jednak wynosi tę taktykę na wyższy poziom, wykorzystuje naszą znajomość "Gwiezdnych wojen" przeciwko nam - a na korzyść opowiadanej przez siebie historii. Bo kiedy myślimy sobie, że wiemy, w jakim kierunku zmierza dany wątek, twórcy proponują niespodziankę: czasem dla śmiechu, a czasem dla ciar. Reżyser wie, że znamy sagę na pamięć, i twórczo tę naszą wiedzę spienięża.W rękach Johnsona owa zabawa w "co się zaraz wydarzy?" staje się uniwersalnym mechanizmem – konstrukcyjnym, charakterologicznym, tematycznym. Wwciąż przecież mowa o mitach, o tradycjach, o przyzwyczajeniach. Reżyser pyta wprost – na ile nasze wyrobione odruchy stanowią ograniczenie? I pozwala wybrzmieć tej kwestii zarówno na poziomie grającej z oczekiwaniami fabuły, jak i indywidualnych ścieżek bohaterów. Niemal każdy – Rey ( Daisy Ridley ), Finn ( John Boyega ), Poe ( Oscar Isaac ) - zostaje tu wystawiony na próbę, zmuszony do zakwestionowania swojej definiującej cechy charakteru. Kiedy z kolei z ekranu pada maksyma o "porażce jako najlepszym nauczycielu", nie sposób nie czytać tych słów na poziomie "meta" i nie pomyśleć o nauczce felernych prequeli.to przecież istny– zarówno dla postaci ze świata przedstawionego, jak i dla całej serii. Wynik? Bohaterowie muszą łyknąć niejedną gorzką pigułę, ale saga ma się dobrze.Bo Epizod VII to prawdziwa karuzela atrakcji: Johnson łączy patynę kino-wojennegoz jaskrawą dynamiką, serwując smakowity audiowizualny design, choreograficzną brawurę, wysoką emocjonalną stawkę i zawrotne tempo. Za dużo? Fakt, opowieść ma rozmach sążnistej epopei - znajomi bohaterowie przechodzą całe kilometry wewnętrznego rozwoju, poznajemy też nowe postacie, odwiedzamy kilka planet i spotykamy szereg egzotycznych ras. Ale zarazem cała intryga zamyka się czyściutko w prostej klamrze pogoni/ucieczki, niewiele tu scenariuszowego tłuszczu. Tym bardziej, że Johnson dodatkowo spina odległe wątki wprowadzając motyw lustra: jasna i ciemna strona Mocy przeglądają się w sobie nawzajem, a Rey i Kylo Ren ( Adam Driver ) wyrastają na awers i rewers tego samego egzystencjalnego medalu. Driver dają tu intensywne portrety skonfliktowanych, emocjonalnie rozedrganych ludzi na huśtawce kuszenia/wybaczenia, największy ciężar dramatyczny dźwiga jednak Mark Hamill . Aktor brawurowo powraca do roli Luke’a Skywalkera i wyciska ostatnie soki z sytuacji typu "spotkanie z idolem, który jest zupełnie inny, niż sobie wyobrażałeś". To dzięki niemu, lawirującemu między "starym" Lukiem, psotnym niby-Yodą, a kimś zmęczonym, zgorzkniałym i przegranym, ambiwalencja Mocy brzmi z pełną - hmm - mocą. W rezultacie- choć to młodzieżowy film przygodowy, któremu nieobce są slapstickowe gagi robota BB-8 czy słodkie oczęta memogennych, ptakopodobnych Porgów - daje odczuć powagę sytuacji oraz ryzyko igrania ze śmiertelnie niebezpiecznymi siłami. Czasem robi zresztą obie rzeczy naraz: kiedy Rey niechcący ścina mieczem świetlnym kawał głazu, o mały włos kogoś nie zabijając, mamy tu i żart, i przestrogę. Cóż, niezbadane są ścieżki Mocy i reżyserskiego talentu.Żeby nie było: jakiś kinoman-pedant z pewnością zwróci uwagę, że kilka inscenizacyjnych decyzji nie do końca gra, że środek filmu ciut za bardzo się dłuży, że to, że tamto. Znajdą się też i tacy, którym nie spodoba się dużo kobiecych twarzy za sterami X-Wingów albo nowa bohaterka, Rose ( Kelly Marie Tran ), wprowadzająca nie tylko perspektywę "zza kulis" wielkiej międzygalaktycznej gry, ale i perspektywę nie-białego nie-faceta. Tyle, że to przecież żadna wada – wręcz przeciwnie. Finałowe 40 minutma zresztą taką siłę, że automatycznie niweluje wszelkie zgromadzone po drodze wątpliwości. Cała ostatnia prosta wgniata w fotel, ale jest tam jeden taki kawałek, o którym myślę sobie, że to chyba najintensywniejszy moment, jaki przeżyłem w tym roku na sali kinowej. Który działa niemalże (podkreślam: niemalże!) tak mocno, jak pamiętna rewelacja z. Jeśli 37 lat i 6 filmów później dostajemy w filmie z serii "Gwiezdne wojny" scenę o ciężarze porównywalnym z "jestem twoim ojcem", to chyba nie mamy na co narzekać. Jakie były szanse, że się uda? Mniejsza o szanse, pamiętajmy przecież, co mówił Han Solo: "never tell me the odds".