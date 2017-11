Zakochaj się na Święta

Przyznaję: na kolejną częśćczekałem jak karp na Wigilię. Mając w pamięci przeładowaną ckliwymi wątkami, marnotrawiącą talenty kilku aktorów dwójkę, obstawiałem, że zapatrzeni w tabelki w Excelu producenci zadowolą się tylko odcinaniem kuponów. Trzeci film okazał się tymczasem o klasę lepszy od poprzednika. Liczba fabularnych nitek została ograniczona, wzruszenia i humor wymieszano w rozsądnych proporcjach, a promieniejąca od gwiazd obsada dostała do zagrania ciut więcej niż ostatnim razem. Efekt? Film Tomasza Koneckiego ) działa niczym kubek herbaty z miodem i goździkami albo świeca Yankee Candle o zapachu cedru z cynamonem. Relaksuje i wprowadza w świąteczny nastrój.Jak przystało na cykl, którego wszystkie odcinki rozgrywają się w Wigilię Bożego Narodzenia,dbają o poszanowanie tradycji. Jedyna rozgłośnia radiowa w stolicy to wciąż Radio Zet, jedyna galeria handlowa to Arkadia, a Tomasz Karolak nadal jest najmniej sumiennym Świętym Mikołajem w dziejach kina. Tym razem jego bohater Mel – zamiast wsłuchiwać się w prośby podekscytowanych dzieciaków – przemierza wraz z synem Warszawę i okolice w poszukiwaniu niewidzianego od lat wyrodnego ojca. W tym czasie Agnieszka Dygant Piotr Adamczyk próbują odnaleźć się w rolach dziadków, Borys Szyc ugania się za przestępcami i Magdaleną Różczką , zaś Filip Pławiak wzdycha do Katarzyny Zawadzkiej . Sztuczny śnieg sypie aż miło, Warszawa wygląda jak Londyn, a z głośników płyną dźwięki amerykańskich szlagierów o jemiole, choince i pocałunkach.Tak,wciąż są tylko reprodukcją klasycznego. Tak, scenarzyści odsmażają pomysły z poprzednich części i nie zawsze udaje im się zgrabnie domknąć rozpoczęte wątki. Tak, product placement mógłby być przemycany w bardziej subtelny sposób. Nie zmienia to jednak faktu, że film Koneckiego ma w sobie wystarczająco dużo serdeczności i wdzięku, by przymknąć oko na wspomniane niedociągnięcia. Duża w tym zasługa odtwórców głównych ról. Wojciech Malajkat mógłby czytać przed kamerą instrukcję obsługi lampek choinkowych, a i tak patrzyłoby się na niego z przyjemnością. Andrzej Grabowski na pierwszy rzut oka znowu wciela się w chytrego prostaka, ale tym razem udaje mu się uszlachetnić swoją postać. Twórcom należą się również ciepłe słowa za wyciągnięcie spod lodu paru świetnych aktorów, których dawno nie widzieliśmy w kinie: Hanny Śleszyńskiej Grzegorza Heromińskiego . Każde z nich pojawia się na ekranie niczym zbłąkany wędrowiec i dostaje swoje pięć minut.Sercem cyklu pozostał wątek wspomnianego już nieświętego Mikołaja Mela –safanduły, nieuleczalnego kobieciarza, fatalnego pracownika i troskliwego ojca. Grający go Tomasz Karolak oraz partnerujący mu 9-letni Mateusz Winek wypadają fantastycznie jako duet rodem z Chaplinowskiego. Ich ojcowsko-synowskie przekomarzanki, momenty czułości oraz sprzeczki to bez dwóch zdań najlepsze, najwiarygodniejsze emocjonalnie ustępy. Kolejny raz apeluję więc do producentów: proszę, nakręćcie spin-off o przygodach Mela! Po polskimprzyszła pora na rodzimego