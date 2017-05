Świnka z klasą

Zamiast streszczać przyjaciołom historię dystopijnego społeczeństwa niedalekiej przyszłości, wegetariańskich bojówek walczących z rolniczym potentatem oraz przyjaźni koreańskiej dziewczynki ze zmutowaną superświnią, po prostu kupcie im bilet do kina. Raczej nie uwierzą na słowo, że to mogło się udać.A jednak. Opowieść o wyhodowanej na potrzeby mięsnego przetwórstwa Okji oraz opiekującej się nią Miji ( Ahn Seo-hyeon ) ma w sobie absolutnie wszystko, czym oddycha kino familijne najwyższej próby: pociągniętych grubą kreską, a jednocześnie pełnokrwistych bohaterów, zainscenizowaną z finezją akcję, niegłupie, proekologiczne przesłanie oraz wywrotkę odjechanych pomysłów. Śmieszno-straszny ton całości zostaje ustanowiony już w prologu, wystylizowanym na marketingową prezentację: kiedy szefująca olbrzymiej firmie z branży technologii żywności Nancy Mirando ( Tilda Swinton ) przedstawia światu swój plan na powstrzymanie głodu, domyślamy się, że jest to rzeczywistość, w której wszyscy – najprawdopodobniej ze strachu przed opresją wpływowych korporacji – przedawkowali pigułki szczęścia; i w której życie jednej, wyjątkowej istoty będzie zależało od ludzi o czystych sercach i ciężkich pięściach.Akcja rozkręca się błyskawicznie. Konkurs na najdorodniejszego zwierzaka wygrywa w cuglach Okja – należąca do firmy Mirando, ale doglądana na koreańskiej prowincji przez osieroconą Miję oraz jej dziadka. Początkowo dziewczynka godzi się z faktem, że los jej zwierzęcej przyjaciółki jest przypieczętowany. Wkrótce jednak rozbija świnkę-skarbonkę (to nie metafora, naprawdę ją rozbija) i wbrew protestom dziadka rusza na ratunek. Pomogą jej miłujący wszelką faunę rebelianci pod wodzą niepokojąco uprzejmego Jaya ( Paul Dano ). Zaś z chwilą, w której wkroczą na scenę – a wkroczą w stylu Arsene’a Lupina, Jokera i Gangu Olsena jednocześnie – reżyser rozkręci swoją satyrę na całego.Dostaje się zarówno konsumentom genetycznie modyfikowanej żywności, jak i agresywnym popularyzatorom odmiennego stylu życia; korporacyjnym zarządom i obłudnym gwiazdom reality shows; ludziom odwracającym wzrok od cierpienia zwierząt oraz wypaczającym pacyfistyczne ideały alterglobalistom. Lecz nawet gdy Bong Joon-ho rozdaje kolejne ciosy, ani przez moment nie traci z oczu Miji i Okji – pary, którą dla dobra ambitnego wysokobudżetowego kina po prostu trzeba było wymyślić. Zabierzcie chusteczki. Dużo chusteczek.Koreańczyk nie ma problemu z żonglerką gatunkami, gdyż na podobnych filmach zjadł zęby.to kolejny pooraz amerykańskimobraz, w którym rozmaite konwencje nie znoszą się wzajemnie, lecz pracują na korzyść całości. To twórca, który potrafi zmieścić grozę i czarny humor nie tylko w jednej scenie, ale nawet w pojedynczym kadrze – by wspomnieć moment, w którym pijany i błaznujący Jake Gyllenhaal szczuje Okję przyrządem do badania jakości mięsa (jak się domyślacie, przypomina ono średniowieczne narzędzie tortur). Na podobnej opozycji wznosi się zresztą cały film, stanowiący alegorię społeczeństwa zatroskanych i mięsożernych hipokrytów. I choć o tym, że nie da się jednocześnie zjeść świnki i mieć świnkę, opowiadało już wielu filmowców, to chyba żaden nie groził nam palcem w tak efektowny sposób.