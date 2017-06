Beach, please...

Pamiętacie odcinek, w którym Chandler zakochał się od pierwszego wejrzenia w? Bohater już zamierzał powiedzieć współlokatorowi Joemu, że pomysł na show o ratownikach brzmi głupio, gdy na ekranie telewizora pojawiła się biegnąca w zwolnionym tempie wydekoltowana Nicole Eggert . Chwilę później zachwycony Chandler siedział na kanapie z piwem w dłoni i nowym najlepszym kumplem u boku, delektując się wdziękami apetycznych aktorek. Trudno o lepsze zilustrowanie fenomenu programu, który w szczytowym momencie popularności oglądany był przez ponad miliard (!) widzów.to falujące biusty z "Playboya", bicepsy z okładek "Men's Health", złociste plaże, spienione morskie fale i prosta jak deska surfingowa fabuła z pogranicza opery mydlanej i serialu sensacyjnego. Słowem, 45 minut bezwstydnego relaksu. Czy twórcom kinowego rebootu cyklu udało się wydłużyć przyjemność do dwóch godzin?Scenarzyści Damian Shannon Mark Swift doszli najwyraźniej do wniosku, że lepsze jest wrogiem dobrego. Zamiast poddać formułę oryginału gruntownemu liftingowi (tak jak zrobiono to np. w), skupili się na dopisywaniu wulgarnych gagów. W efekcie nowyzagubił gdzieś kiczowaty wdzięk serialu, stając się jedną z wielu taśmowo produkowanych w Hollywood komedii. Żeby nie było: lubię humor niskich lotów i nic co ludzkie nie jest mi obce. Nie drę szat, gdy któryś z bohaterów zakleszcza swoje "klejnoty" między szczebelkami leżaka, a inny wbrew własnej woli kosztuje wydzieliny ze zwłok. Kto widział choćbyalboten wie, że z podobnych sytuacji można uczynić komiczne tsunami. Perypetie z filmu Setha Gordona wydają się jednak wysilone, podobnie jak wciśnięte bez pomysłu epizody emerytowanych załogantówGdzie reżyser i scenarzyści nie mogą, tam Dwayne'a Johnsona poślą. "Skała" bierze na wysmarowaną olejkiem klatę większość czerstwych żartów. Z powodzeniem naśmiewa się także ze swojego wizerunku charyzmatycznego twardziela obdarzonego uśmiechem z reklamy Aquafresh. Gwiazdorowi dzielnie sekunduje zarozumiały Zac Efron , który na potrzebywyhodował muskulaturę niczym Hugh Jackman w "Wolverinie". Panie - choć piękne i fenomenalnie zbudowane - pełnią tu zaledwie rolę tła dla męskich przepychanek o tytuł samca alfa. Zupełnie nietrafionym wyborem obsadowym okazał się za to Jon Bass jako zadurzony w CJ Parker, ciamajdowaty grubasek Ronnie. Brakuje mu choćby odrobiny ciepła i dobroduszności, bez których bohater jawi się jako antypatyczny stalker. W skuteczność zalotów chłopaka można by uwierzyć tylko pod warunkiem, że seksowna wybranka jego serca doznała akurat porażenia słonecznego.Jeśli wybierzecie się na ten film bez żadnych (powtarzam: ŻAD-NYCH) oczekiwań, przymknięcie oko na pretekstową intrygę kryminalną, słabe CGI oraz dziury logiczne wielkości rafy koralowej, dwie godziny w klimatyzowanym kinie prawdopodobnie upłyną Wam bezboleśnie. Tempo akcji jest żwawe, soundtrack obfituje w wakacyjne hiciory, a nadmorskie plenery zapierają dech w piersiach. Do obejrzenia i natychmiastowego zapomnienia.