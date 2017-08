Ciężki gnój

Chociaż Flying Lotus nie miał jeszcze okazji pochwalić się swoim dzieckiem poza obiegiem festiwalowym oraz własną piwnicą,cieszy się (nie)sławą jednego z najbardziej obrzydliwych filmów w dziejach kina. A ja się z tą opinią zgadzam, bo wiele na ekranie widziałem, ale na pewno nie faceta posuwającego zaropiały i opowiadający sprośne żarty wrzód na szyi swojej dziewczyny.Tematyka z grubsza cielesna, analno-fekalna, kurs na południe: koprofagia, nekrofilia, monstrualny karaluch wyłaniający się z odbytu, sperma rozsmarowywana na zawrzodzonej twarzy, szaszłyk z prącia. Wszystko w zaskakująco klarownej jak na taką jazdę formule filmu nowelowego; sklejone z czterech anegdot o oszpeconych ludziach, którzy próbują ułożyć sobie życie w świecie po zagładzie, wywołanej tajemniczym trzęsieniem ziemi. Raz będzie to karmiony zarobaczoną zupą i obsypany bąblami chłopiec, który próbuje wyrwać się ze szponów apodyktycznej matki. Kiedy indziej aspirująca raperka, prowadząca dyskusję z łypiącą z muszli klozetowej głową gwałciciela-pedofila. To znów jedząca beton Azjatka, która rusza na ratunek dziecku do samego piekła i kończy jako zrośnięte organami z innym podróżnikiem gigantyczne jelito. Są jeszcze szczęśliwie zakochani, czyli ona, on i ten trzeci – klnący na czym świat stoi i domagający się fellatio wrzód. Także no.Psychodeliczne interludia zamieniają poszczególne wątki w obdarzone własną dramaturgią miniatury, jednak trudno – przynajmniej za pierwszym razem – dostrzec w tej papce jakiekolwiek ciało stałe. Podczas narkotycznego tripu słyszymy hasła-klucze, widzimy obrazy ludzi zmagających się z własną seksualnością, głupiejących do granicy absurdu mediów i biedaków odzieranych z podmiotowości, co musi przecież złożyć się na jakiś rodzaj manifestu. Ale myślę, że nikogo nie obchodzi tu ani krytyka "cywilizacji śmierci", ani efektowna metafora informacyjnego szumu, który nas otacza – moim zdaniemjest po prostu niezłym odpałem, relacją z podświadomości faceta jednocześnie zmęczonego i rozbawionego absolutnie wszystkim. Nie wiem też, czy da się ten film komukolwiek opowiedzieć, a tym bardziej polecić, bo zbyt wiele zależy od odporności na samą konwencję – jeśli nie wkręcicie się, widząc aborcję ilustrowaną ścieżką dźwiękową z, nie wkręcicie się wcale.Ja się wkręciłem. Flying Lotus , w cywilu Steven Ellison , raper, didżej, filmowiec i alpinista, zebrał ekpię ludzi zdolnych i rozmiłowanych w szeroko pojętej transgresji – od legendy psychodelicznego funku, George'a Clintona , po komika-surrealistę Hannibala Buressa . Wyciąg z ich wrażliwości robi piorunujące wrażenie. To z jednej strony popis erudycji, awangardowa zabawa z inspiracjami sięgającymi filmowego ekspresjonizmu, a z drugiej – wypad pod kopułę gromu, w głąb umysłu zatwardziałego użytkownika 9gaga, tumblra i bóg wie czego jeszcze. Kolażowe animacje rodem z filmów Monty Pythona idą ramię w ramię z cronenbergowskim body horrorem, baśń w stylu braci Grimm flirtuje z Johna Watersa , a poetyka wideoklipu wchłania bohaterów surowego dramatu społecznego. Na ścieżce dźwiękowej też niezły Meksyk, gdyż FlyLo zaprosił do współpracy Akirę Yamaokę , świetnego japońskiego kompozytora, autora muzyki do kultowego cyklu gier, a także Aphex Twin , którego przedstawiać nikomu nie trzeba – a przynajmniej nie fanom elektronicznego gradobicia i zdeformowanych płodów o twarzach starców. Ośmiobitowe sample, melodyjki ze stocku, dżingle z gier wideo, ambientowe modlitwy – mówiąc krótko, rozgrzana lutownica w lewym uchu, wiertarka udarowa w prawym.Ktoś mógłby zadać głupie pytanie, po co to wszystko. I za odpowiedź musiałyby posłużyć kadry z programów telewizji śniadaniowych, hollywoodzkich produkcji o superbohaterach oraz artystycznych eposów o rolniku i jego kozie; słowem: ze wszystkiego, czymnie jest i czemu przeciwstawia się tak radykalną formą. Kiedy już z głową wielkości księżyca i flakami zawiązanymi na supeł dotrwacie do napisów końcowych, nie będziecie zapewne bogatszymi ludźmi. Nie będziecie wiedzieć też więcej o Ameryce, o dyskryminacji i o wszystkich wątkach, które gdzieś tam sobie w tym szambie płyną. Ale na pewno będzie dla Was jasne, że kino powstało po to, by spełniać nasze zachcianki – nawet jeśli z niektórych z nich nie zdajemy sobie sprawy.