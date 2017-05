Kooperation X

Film Özgüra Yildirima zaczyna się od sceny w pierwszoosobowej perspektywie, żywcem wyjętej z– oto jakiś chłopak (czego dowiadujemy się po głosie) budzi się na torach metra; nie wie, gdzie jest, jak się tu znalazł, nie zna nawet własnej tożsamości. Nie będzie miał jednak czasu na spokojne szukanie odpowiedzi, bo już chwilę potem zostaje schwytany przez policję i oskarżony o coś, czego prawdopodobnie nie zrobił. Ale tego póki co nikt – włącznie z widzami – nie może być pewny. I takie otwarcie wystarczy, by reżyser zdobył naszą uwagę. Co jednak najważniejsze, potrafi ją utrzymać – nawet pomimo faktu, żeto film, który już widzieliśmy. Yildirim wykorzystuje wiele znanych motywów z dystopijnego kina młodzieżowego (można tu zauważyć te same pomysły, co m.in. wczy serii), ale to również powtórka sensu stricto – niemiecka wersja holenderskiej ekranizacji książki Mirjam Mous pt. "Boy 7" (oba filmy w oryginale noszą ten sam tytuł). Jeśli ktoś więc przegapił film Lourensa Bloka , może nadrobić tę zaległość, oglądając ekranizację Özgüra Yildirima . Różnice między nimi są mało zauważalne. Jeśli jednak miałabym wskazać wyższość niemieckiej produkcji, byłaby to kwestia energetycznego techno w scenach akcji – elektroniczne dźwięki sprawiają, że aż chce się biec razem z bohaterami albo chociaż potupać w miejscu.Wzbudzające sympatię postacie i ciepłe relacje między nimi to kolejne powody, dla których seansnie będzie straconym czasem. Jeśli dodać do tego piękne oczy Emilii Schüle – niemieckiej aktorki o rosyjskim pochodzeniu grającej Larę, dziewczynę o numerze 8 – może się nawet okazać, że dla niektórych film będzie sycącym estetycznie przeżyciem. Uczciwie trzeba przyznać, że także w kwestiach technicznych niemiecka produkcja robi bardzo dobre wrażenie – zdjęć Matthiasa Bolligera , a szczególnie nocnych scen ucieczek i pościgów nie powstydziłyby się nawet średniobudżetowe hollywoodzkie produkcje.Patrząc naw zupełnym oderwaniu od jego książkowego pierwowzoru i bliźniaczej holenderskiej produkcji, jest to film spełniający w satysfakcjonujący sposób oczekiwania niewybrednych widzów. Jeśli lubicie kino opowiadające o młodych, nadzwyczaj uzdolnionych bohaterach zniewolonych przez złą korporację/instytucję/organizację, wiedzcie, że to produkcja stworzona bez kompleksów i nie roszcząca sobie wielkich pretensji. Krótko mówiąc, przyzwoita robota.