Lubię nietoperze

Jest w tym filmie scena, w której młodziutki Dick Grayson (alias Robin) po raz pierwszy zwiedza bat-jaskinię. Podziwiane z bliska pojazdy, gadżety oraz garderoba Mrocznego Rycerza wprawiają zafascynowanego nim sierotę w stan uniesienia bliski ekstazy. Przypuszczam, że za sprawą animacji Chrisa McKaya podobnego uczucia doświadczy wkrótce wielu pasjonatów historii z dymkiem. Z jednej stronyto inteligentniejsza i bardziej zabawna wersja, czyli bezlitosna kpina z ekranizacji komiksów i współczesnej popkultury. Z drugiej – piękny list miłosny zaadresowany do Człowieka-Nietoperza. Wreszcie jest to bodaj pierwszy w historii film o obrońcy Gotham City, w którym najjaśniejszą gwiazdą nie są czarne charaktery, lecz tytułowy bohater.Pocieszny maczo, rozkapryszone duże dziecko, zarozumialec uzależniony od aplauzu tłumu i egocentryk dostający skrętu kiszek na myśl o stworzeniu bliskiej relacji z drugą osobą. Kto widział, ten wie, że Batmana-legoludka nie da się nie lubić. Intryga, w którą uwikłają go pomysłowi scenarzyści, każe chmurnemu superbohaterowi przewartościować swoje dotychczasowe zachowanie. Jednocześnie postawi na głowie jego całe uniwersum, a także dostarczy okazji do niezliczonej liczby przepysznych gagów. Przed pokazem jak ognia unikajcie spoilerów – im mniej wiecie o filmie, tym większą frajdę będziecie z niego czerpać. McKay i spółka cierpią na twórcze ADHD. W krótkiej scenie potrafią rzucić cytatem z, zaskoczyć nieoczywistym doborem soundtracku oraz błyskotliwym słownym żartem, zaimponować choreografią walk, a wszystko to przyozdobić lekko psychodeliczną animacją. Stawiam swoją ulubioną pelerynę, że potrzebny będzie więcej niż jeden seans, by wychwycić wszystkie fanowskie smaczki i mrugnięcia okiem. O dziwo, nadmiar atrakcji w ogóle nie męczy. W tej przegiętej komedii o herosach w trykotach znalazło się bowiem wystarczająco dużo miejsca na wiarygodnie opowiedzianą, wzruszającą historię rodzinną z morałem. Za to, że działa ona bez zarzutu, odpowiedzialni są również autorzy dubbingu. Choć nie dane nam będzie usłyszeć zbierających świetne recenzje Willa Arnetta (Batman) i Zacha Galifianakisa (Joker), Krzysztof Banaszyk Waldemar Barwiński okazali się ich godnymi zastępcami. W tym miejscu ukłony należą się również polskiemu dystrybutorowi. Zamiast wypełnić obsadę batalionem przypadkowych celebrytów, postawił on na dobrych aktorów z głosami idealnie zestrojonymi z osobowościami postaci. Tima Burtona udowodniły, że ekranizacje komiksów mogą być kinem rozrywkowym z najwyższej półki. Trylogia Christophera Nolana była rzadkim przykładem serii blockbusterów, która wprawiała w zachwyt zarówno popcornożerców, jak i wysublimowanych znawców Foucaulta oraz Hegla. Żaden z wybitnych reżyserów nie miał jednak tyle serca do krzyżowca w pelerynie, co twórcy. Prawdopodobnie dlatego, choć patos, mrok oraz pompa Batmana zostały tu obśmiane na sto sposobów, święty mit bohatera pozostał nietknięty. Jeśli produkcja Warner Bros. miała być formą przeprosin za, to jestem nimi w pełni usatysfakcjonowany. I nie mam nic przeciwko, by całe ekranowe uniwersum DC Comics zostało zbudowane z klocków Lego. Jak mawiają nieocenieni użytkownicy Filmwebu: Marvel zaorany.