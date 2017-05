Podwójny blef

Wnętrza wytworne, ale kiczowate. Dusze piękne, ale mroczne. Problemy złożone, lecz z innego świata. No i sam film: arcydzieło, tyle że kampu. Otow pigułce, jeden z najlepszych złych filmów w dorobku Francois Ozona Już prolog sugeruje, że Francuz nie zamierza brać jeńców. Najpierw widzimy scenę strzyżenia bohaterki, symbolicznego pożegnania z jej młodzieńczym, pełnym sukcesów życiem na wybiegu. Później ekran wypełnia obraz waginy w trakcie ginekologicznego badania, który płynnie przenika w kobiece oko. Odlot.Główną bohaterką jest eks-modelka Chloe ( Marine Vacth ), dziewczyna o krótkich włosach i smutnym obliczu, którą boli brzuch i która – jak sama wyznaje – czuje się pusta. Idzie więc do terapeuty Paula ( Jeremie Renier ), zaś ich sesje kończą się obustronnym miłosnym wyznaniem. Ale to, z czego inni filmowcy ulepiliby zapewne pełen metraż, Ozon traktuje zaledwie jako ekspozycję. Niedługo później, jadąc autobusem, Chloe zauważa sobowtóra Paula i jej świat zaczyna chwiać się w posadach. Louis ( Jeremie Renier ) również jest psychiatrą, a w dodatku bratem bliźniakiem jej ukochanego. Dlaczego więc Paul zaprzecza jego istnieniu? Jaka tajemnica z przeszłości łączy braci? Wreszcie, jaką rolę całej intrydze odgrywają koty – te prawdziwe i te wypchane? Nie regulujcie teleodbiorników, wszystko idzie z godnie z planem.Czego tutaj nie ma! Freud i Lacan, Polański Cronenberg , sztuczne penisy i sztuka współczesna, demoniczna burżuazja i duchy z głębi lasu. Zaś wszystko rozegrane w konwencji naftalinowego thrillera erotycznego; przypominające zarówno surrealistyczny wernisaż, jak i kino z pasma dla "nocnych marków". Ozon rzeźbił już w tylu gatunkach, że zakres wykorzystanych przez niego konwencji raczej nie dziwi – ma na swoim koncie kryminał w duchu Agathy Christie skrzyżowany z musicalem (), stylowy film neo-noir (), achronologicznie opowiedzianą psychodramę (), baśń z domieszką naturalizmu (), a nawet bulwarową komedyjkę (). Wżongluje jednak gatunkami w tak finezyjny sposób, że trudno nie wyobrażać sobie całego procesu twórczego, w którym najpierw określa się "nastrój", a dopiero później myśli o bohaterach. Francuz pozostaje też zakochany w cudzym kinie. Wątek wścibskiej sąsiadki, budującej w swoich czterech kątach kocie mauzoleum, przywodzi na myśl. Z kolei spiralne schody – metafora zawiłej drogi do oświecenia umysłu i wyzwolenia ciała - kojarzą się z klasyką ekspresjonizmu i filmami Briana De Palmy . I choć całość trzyma się fabularnych ram opowiadania Joyce Carol Oates , to słowo "adaptacja" byłoby tu sporym nadużyciem.Chloe, grana przez oszałamiająco piękną, posągową Marine Vacth , wydaje się idealną przewodniczką po świecie filmowych nawiązań, psychoanalitycznych symboli oraz tłumionych pragnień – ma w sobie zarówno wrażliwość, jak i drapieżny seksapil. Partnerujący jej w podwójnej roli Jeremie Renier gra Louisa i Paula tak, jakby byli awersem i rewersem tej samej monety. Zaś Ozon okrężną drogą dociera do refleksji na temat wypieranych osobowości i przywdziewanych masek.Pytanie oczywiście, kogo ten pretensjonalny naddatek w ogóle obchodzi, skoro zabawa jest tak dobra?nie jest żadną "ambitną porażką", gdyż wszelkie ambicje są tu raczej efektem ubocznym barokowej formy. To kino w stu procentach spełnione. Nie może być zresztą inaczej, jeżeli scena seksu, w której kamera nurkuje w głąb rozchylonych ust bohaterki, a po krótkim cięciu widzimy jej narządy wewnętrzne w trakcie orgazmu, jest zaledwie przystawką do dania głównego.