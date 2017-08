Jest takie określenie "torture porn", które ma (pejoratywnie) określać filmy, których jedyną wartością jest dostarczanie wrażeń osobom lubiącym na ekranie oglądać tortury. Więc niniejszym przyznaję się - ja lubię oglądać tzw. "space opery". Filmy w stylu "", z bogactwem obcych ras, światów, walk kosmicznych. Uwielbiam "", "", "", seriale "" i "". I "" to takie właśnie "SF porn" - po prostu 2-godzinny orgazm dla kogoś takiego jak ja.Bardzo się bałem tego filmu, bo przecież ostatni obraz w tym gatunku, który wyszedł spod ręki Luca Bessona (którego pokochałem za "", " Nikitę ", " Leona " i " 5 element " właśnie), to tragiczne "". Tymczasem tutaj Besson rozwalił system. Odzyskał mój dozgonny szacunek, choćby nakręcił teraz 20 filmów pokroju "". Fabuła "" jest trochę komiksowa / papierowa / dziecinna, no ale tego można było z góry się spodziewać i takie filmy jak "", "" czy "" to też niekoniecznie jest kino moralnego niepokoju. Ale jest owa fabuła dużo lepsza niż się obawiałem. Oglądanie nie boli, a bogactwo świata, który Besson wykreował na ekranie, i oryginalność wizji... no ja chromolę! Wg. mnie te elementy przebijają "", zjadają na śniadanie "" i są porównywalne tylko z " Avatarem " (uwaga - to nie jest aż tak dobry film jak "", bez przesady - mówię o jakości wykreowanego świata tylko) i światem "" (ponownie - tylko o świecie mówię).Wady? Że jednak fabuła jest dziecinna. Główny bohater jest totalnie bezbarwny (bo już jego partnerka daje radę) - brakuje strasznie kogoś na miarę Bruce'a Willisa z "" - kogoś, kogo charyzmę widzimy na ekranie, a nie tylko nam się o niej mówi - kto, że przytoczę cytat z mojego ukochanego "": "looks serious". Tymczasem filmowy Valerian wygląda jak wiejski głupek. Co jeszcze? Głupi i denerwujący jest wątek "miłosny" a właściwie to nawet nie miłosny tylko końskich zalotów (no tak - film dla 12-latków w końcu). No i wreszcie niektóre (ale tylko niektóre) wątki trochę nie trzymają się kupy, jak się nad nimi zastanowić (ale istnieje duża szansa, że przy tempie akcji nie będziecie mieli na to czasu - to nie "", gdzie głupota aż wyje z ekranu).Pomimo tych wad ja daję 10/10 i serducho, bo mój wewnętrzny 12-latek oglądał z opadniętą szczęką i wypiekami na twarzy jak 30 lat temu pierwsze/piąte* "". I żebyśmy się dobrze zrozumieli – moje "10" nie oznacza, że ten film jest doskonały – nie jest. Ale zapewnia tak olbrzymią dozę pierwszorzędnej rozrywki dla miłośników "SF porn", że po prostu nie mogę dać mniej.*) Tak, dla mnie pierwsze - ja jako pierwsze oglądałem właśnie "".