U niej w domu

Przyznaję: zagorzałym zwolennikiem Darrena Aronofsky'ego nie jestem, a ze wszystkich jego filmów najbardziej lubię ten najprostszy i najmniej efektowny. Jednego odmówić mu jednak nie mogę: nie pozwolił Fabryce Snów spiłować swoich pazurów. Mając do dyspozycji wielomilionowe budżety i najjaśniejsze gwiazdy, wciąż opowiada historie, które nie śniły się hollywoodzkim wyrobnikom.to być może jego najbardziej radykalne dzieło – surrealistyczny koktajl Polańskiego Bunuela . Trochę dreszczowiec, trochę baśń, przede wszystkim jednak autotematyczny utwór o męczarniach, w jakich rodzi się dzieło sztuki. Nie dajcie się więc nabić w marketingową butelkę – film Aronofsky'ego z horrorem ma mniej więcej tyle samo wspólnego coZa górami, za lasami w domu na odludziu mieszka małżeństwo. On ( Javier Bardem ) spędza kolejne dni, kontemplując biel leżącej przed nim kartki. Kiedyś napisał Wielką Książkę, ale dziś na skutek twórczej blokady nie jest w stanie wydusić z siebie choćby jednego wartościowego zdania. Ona ( Jennifer Lawrence ), chcąc zapewnić ukochanemu idealne warunki do pracy, bierze na siebie wszystkie domowe obowiązki. Gdy już wydaje się, że on za chwileczkę przywita się z dawno niewidzianą weną, ona z podekscytowania wstrzymuje oddech. A potem wypuszcza go, kiedy zmięta kulka papieru ląduje w koszu. Pewnego dnia parę odwiedza nieznajomy ( Ed Harris ). Mąż wylewnie wita gościa, a potem niespodziewanie proponuje mu nocleg. Żona nie jest zadowolona, ale zaciska zęby i dalej gra rolę perfekcyjnej pani domu. Wkrótce rozlega się kolejny dzwonek do drzwi.pod wieloma względami rymuje się z innym filmem Aronofsky'ego . O ile jednakopowiadał o trudach bycia ulubieńcem muz, nowe dzieło traktuje również o mozole życia z taką osobą. Artysta to niefajny człowiek: kapryśny, samolubny, wiecznie nienasycony. Raz domaga się samotności, kiedy indziej rzuca się w wir kontaktów towarzyskich. Jednego dnia coś obiecuje, drugiego zapomina. Rano jest pogrążony w depresji, wieczorem czuje się królem świata. I jakby tego było mało, niczym wampir wysysa z otoczenia energię oraz pomysły. Czyżby Aronofsky – artysta pełną gębą – postanowił w obecności widza posypać głowę popiołem? Osobisty wydźwiękwzmacnia niespodziewanie pozafilmowy, celebrycko-plotkarski wątek. Otóż tytułowa bohaterka ma dużo starszego od siebie męża, zaś wcielająca się w nią 27-letnia Jennifer Lawrence na planie zdjęciowym związała się z 48-letnim reżyserem. Myślałem, że to twoja córka! – powie literatowi skonfundowany gość.Laureatka Oscara gra tu postać odstającą od jej dotychczasowego. Specjalnością Lawrence były przecież kobiety czynu, które nie obawiały się przejąć inicjatywy od mężczyzn. Tymczasem cicha i pokorna sercem bohaterkanie zamierza grać pierwszych skrzypiec, zadowala się rolą opiekunki domowego ogniska. Tak jak w Aronofsky "przykleja" kamerę do aktorki, skrajnie subiektywizując narrację. Praktycznie każda scena odbywa się z udziałem Lawrence bądź jest filmowana z punktu widzenia jej postaci. W efekcie widz wie tyle samo co bohaterka i tak jak ona odczuwa coraz większy dyskomfort. Reżyser po mistrzowsku uwydatnia niezręczności w interakcjach kobiety z nachalnymi przybyszami. Spiętrza kolejne – czasem dziwaczne, czasem groźne – sytuacje, by wreszcie wywołać lawinę absurdu. I choć w paru momentach niepotrzebnie sięga po tanie chwyty z rekwizytorni kina grozy (tajemnicze plamy krwi, zapalający się samoistnie ogień w piekarniku), jego film nie traci "kopa".W twórczości Aronofsky'ego granica między prawdą a iluzją często bywa nieostra. Śledząc losy paranoicznego matematyka z, tracących kontakt z rzeczywistością narkomanów zalbo obsesyjnie dążącej do doskonałości baletnicy z, widz nie raz zachodził w głowę, na ile ekranowe zdarzenia są wytworem zwichrowanej psychiki bohaterów. Tutaj cienka czerwona linia zostaje przekroczona niemal z marszu. Ekranowy świat niby zachowuje pozory normalności, ale co rusz odsłania przed publicznością szwy fantazji.trzyma w napięciu tak długo, jak Aronofsky zwleka z wyłożeniem kart na stół. Kiedy jednak wszystkie puzzle trafiają na swoje miejsce, a zamaszysty koncept objawia się nam w całej okazałości, film robi się jałowy. Mroczna wyobraźnia reżysera pracuje na pełnych obrotach, trąby jerychońskie wygrywają apokaliptyczną symfonię, a obłęd tańczy pod rękę z szokującą przemocą. Wszystko to jednak wydaje się niczym więcej jak dosłowną ilustracją centralnej metafory filmu. Doceniam inscenizacyjną biegłość reżysera, biję pokłony przed odwagą i poświęceniem Lawrence największe wrażenie robi jednak wtedy, gdy twórcy sugerują ewentualne interpretacje, a nie wbijają je do głowy młotem pneumatycznym.