Kontemplacja niejedno ma imię. Istnieją dla przykładu filmy, zwłaszcza z nurtuprzy których najlepiej kontemplować wzory na kinowych fotelach. Są też takie, w których rozciągnięte stąd do wieczności sceny układają się, dosłownie i metaforycznie, w fascynującą podróż – zapis wspólnej drogi bohatera, filmowca i widza.jest tym drugim.Uwaga, streszczam fabułę: facet pcha rower. Kurtyna. Na rowerze są paczki z węglem, który bohater wiezie na handel. Jesteśmy w Kongu, mężczyzna imieniem Kabwita chce wybudować dla swojej rodziny nowy dom. W pierwszej scenie widzimy, jak ścina drzewo. W kolejnych, jak rąbie drewno, wznieca ogień i usypuje nad pogorzeliskiem gigantyczny kopiec, zaś powstały węgiel pakuje na zdezelowany jednoślad. Spokojnie, to tylko ekspozycja. Sednem jest bowiem sama droga – nieprawdopodobna, ponad półgodzinna sekwencja wyprawy do oddalonego o dziesiątki kilometrów miasteczka. Mam nadzieję, że nie brakuje Wam krzepy.Pięknie sfotografowany i pozbawiony odautorskiego komentarza film można w pierwszej chwili wziąć za fabułę – ma wyraźną, trzyaktową strukturę, obliczone z matematyczną precyzją zwroty akcji, a nawet wyraźną puentę, która pracuje na poziomie fabuły, warstwy symbolicznej oraz społecznego komentarza. Nie dajcie się jednak zwieść, to rasowe kino faktu – kręcone chronologicznie, dokumentujące zmagania Kabwity w quasi-rzeczywistym czasie, inspirowane żelazną klasyką podobnych opowieści, czylinieodżałowanego Michaela Glawoggera Znój wędrówki i towarzyszące jej rytuały ustalają rytm i nastrój całości, zaś postoje bohatera zamieniają się w zaskakujące interludia. Reżyser i operator w jednej osobie, Emmanuel Gras , pozostaje blisko Kabwity. Panoramuje wokół niego, zagląda mu przez ramię, zawiesza kamerę tuż przed twarzą, wciąż zmienia perspektywę. Za dnia czyni go częścią korowodu innych, omiatanych pyłem i umęczonych do granic wytrzymałości wędrowców. W nocy zamienia jego drogę w podróż na pograniczu jawy i snu – ciągnące się za horyzont pustkowie oraz szosa oświetlana wyłącznie lampami przejeżdżających samochodów sprawiają wrażenie iście księżycowego krajobrazu. W tle oczywiście Afryka – tym razem obserwowana bez manieryzmów rodem z kina przyrodniczego, bez zaklinania biedy w "poetyckich" kadrach i łzawych wokaliz.Żejest filmem, w którym pchamy ten rower razem z bohaterem, chyba dodawać nie muszę – wszystko za sprawą precyzyjnej formy, narracyjnej finezji i reżyserskiej samokontroli Grasa . Z kolei u kresu podróży czeka na nas coś, czemu kształt mogą nadać tylko najlepsi dokumentaliści. Zapowiedź niejasnej przyszłości, którą naprawdę musimy się przejąć.