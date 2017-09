W fajnej służbie Jej Królewskiej Mości

Nim Harrison Ford ruszy w pogoń za replikantami w, a Mark Hamill odzyska miecz świetlny w, widzowie będą świadkami jeszcze jednego ważnego powrotu do roli po latach. Dwie dekady od premiery Judi Dench ponownie złoży audiencję w kinach jako królowa Wiktoria. Gdy brytyjska gwiazda po raz pierwszy przywdziała przed kamerą koronę imperium, do jej kieszeni wpadły m.in. nominacja do Oscara, Złoty Glob oraz BAFTA. Nic nie wskazuje na to, by i tym razem szacowne gremia miały przeoczyć występ legendy. Zwłaszcza że za kamerąstanął Stephen Frears , którego każda współpraca z Dench kończyła się dotąd wizytą na gali Akademii. W 2006 i 2014 roku złota statuetka przeszła aktorce obok nosa. Do trzech razy sztuka?orazłączą nie tylko główna bohaterka oraz wcielająca się w nią gwiazda. Oba filmy opowiadają również podobną historię: oto monarchini nawiązuje bliską relację z człowiekiem z gminu, czym bulwersuje otoczenie. W dziele Johna Maddena chodziło o szkockiego służącego, który pomógł Wiktorii otrząsnąć się po śmierci męża. W rozgrywającym się blisko ćwierć wieku później komediodramacie Frearsa królowa obdarza względami przybysza z Indii. Abdul Karim ( Ali Fazal ) zjawia się na brytyjskim dworze, aby z okazji jubileuszu wręczyć władczyni podarek od swojego narodu. Sympatyczny młodzieniec ma spędzić w Europie zaledwie kilka dni. Zostaje na ponad dekadę. Wiktoria czyni go swoim "Munshi" – duchowym przewodnikiem oraz najbardziej zaufaną osobą. Jak można się domyślić, świta władczyni nie jest zadowolona z takiego obrotu spraw. Czyżby niedołężniejąca królowa do reszty zbzikowała? A może na stare lata dała się podejść i uległa wdziękom smagłego przystojniaka? Zaniepokojone utratą wpływów towarzystwo na czele z następcą tronu, księciem Albertem, rozpoczyna wojnę podjazdową z "Ali Babą".Wielka polityka i małe tęsknoty. Rozliczenie z kolonialną przeszłością Królestwa oraz słodko-gorzka opowieść o mankamentach życia na świeczniku. Zderzenie dwóch światów i refleksja (jakże aktualna!) nad stosunkiem zachodniej Europy do islamu. Frears do spółki ze scenarzystą Lee Hallem ) wrzuca do jednego garnka sporo pomysłów. Choć nie wszystkie udało im się wyważyć w idealnych proporcjach, film nie rozczaruje raczej fanów talentu reżysera.jest najlepszy, gdy drwi sobie z nadętej dworskiej etykiety, a także zagląda za parawan mitu o Wiktorii, której panowanie uważa się za złoty okres imperium brytyjskiego. Gorzej idzie mu z uzasadnieniem niesłabnącej fascynacji, jaką monarchini wyraża wobec swojego nie-całkiem-kryształowego sekretarza. Zawodzi również drugi plan – mimo zaangażowania paru świetnych aktorów (w tym Michaela Gambona Olivii Williams ) poboczne postacie wydają się bez wyjątku jednowymiarowe i przerysowane.Podobnego zarzutu nie można na szczęście postawić głównej bohaterce. Wiktoria tylko na początku wydaje się pociągnięta za grubą kreską. Jest gburowata, ledwie się porusza, a przy stole zachowuje się, jakby miała trzy żołądki. Przy bliższym poznaniu odsłania jednak drugie oblicze – samotnej, odizolowanej od świata kobiety, która łaknie wiedzy i przygód. Dench wypada cudownie zwłaszcza w scenach, gdy jej monarchini na nowo odnajduje w sobie władczość i królewski majestat. Aktorka kolejny raz potwierdza, że jest koronnym klejnotem brytyjskiej kinematografii.