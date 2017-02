Wsiąść do pociągu tego samego

"To nostalgia, jesteś turystą we własnej młodości", mówi Spud ( Ewen Bremner ) do Rentona ( Ewan McGregor ) w jednej ze scen. Razem z nim mówią do nas scenarzysta John Hodge i reżyser Danny Boyle , obaj odpowiedzialni za kultowy oryginał sprzed 21 lat, obaj świadomi, że próbują na powrót wejść do tej samej rzeki. Słowa Spuda mają swój doraźny sens, ale stanowią zarazem metakomentarz; podsumowują niewygodną pozycję, z jakiej startuje film. Z plakatów oryginału krzyczały wykrzywione twarze piątki bohaterów: niepokornych, zbuntowanych i "cool" niczym gwiazdy rocka. Analogicznie,ogląda się trochę jak reunion dinozaurów, wspominkową trasę starych punkowców, którym życie dało w kość, więc chwytają się na powrót starej brzytwy, w nadziei, że nie zdążyła się w międzyczasie stępić. Boyle częściowo unika zastawionej na siebie samego pułapki, bo bierze problem na klatę i opowiada właśnie o tym, że ciąg zmniejszających się powrotów to nieuchronna kolej rzeczy. Grzechy nostalgii mają jednak długie cienie.Cienie to zresztą jeden z wizualnych leitmotiwów filmu, który wciąż a to odtwarza dla nas pamiętne sceny z oryginału, a to proponuje ich lustrzane odbicia. Pierwsze ujęcie? Oczywiście: biegnący McGregor . Tyle że w dawnych czasach Mark Renton uciekał przed policją, recytując z offu pamiętny monolog o "wybieraniu życia". Teraz truchta zaś w wygodnych butach po elektrycznej bieżni w drogiej amsterdamskiej siłowni, uosabiając wybór "dobrego zdrowia, niskiego cholesterolu i ubezpieczenia dentystycznego", z którego tak drwił 21 lat temu. Renton nie jest już tym samym trupiobladym heroinistą w rurkach; stał się – o zgrozo! – zwyczajny. Życiowy zakręt zmusza go jednak, by wrócił na stare śmiecie, do Edynburga, gdzie zostawił – i wykiwał – starych znajomych.– jak było do przewidzenia – opowiada więc o serii spotkań po latach.Oto kolejny poziom "meta": gwiazdor McGregor konfrontuje się tu z dawnymi kolegami z obsady, którym nie powiodło się na aktorskich salonach tak dobrze jak jemu. Grani przez nich bohaterowie również przędą raczej cienko. Spud wciąż zmaga się z nałogiem, Sick Boy ( Jonny Lee Miller ) żyje z drobnych przekrętów, a Begbie ( Robert Carlyle ) siedzi w więzieniu. McGregor wygląda przy nich jak, nie przymierzając, hollywoodzki gwiazdor – choć też nieco wymięty. Jego Renton jest masywniejszy, przygaszony, brakuje mu dawnego zawadiackiego uroku. Już nie wygłasza buńczucznych antysystemowych tyrad, a kiedy porywa się na kolejną przemowę a la "wybierz życie", wychodzi mu zaledwie banalna krytyka mediów społecznościowych. Boyle sygnalizuje ową zmianę, odbierając Markowi status narratora. Pojawia się jednak możliwość przekazania pałeczki: Spud odkrywa bowiem terapeutyczną moc pióra i zabiera się do spisywania doświadczeń. Jeśli w pierwszym filmie impulsem do opowiedzenia o sobie była gówniarska buta, tutaj potrzeba narracji płynie z dojrzałego przewartościowania priorytetów.Nie myślcie jednak, że po rave'owym czadzie części pierwszejto potańcówka panów w średnim wieku. Reżyserską metodą Danny’ego Boyle’a wciąż jest ADHD. Twórca swoim zwyczajem kombinuje, ile wlezie, mieszając formy podawcze, wywijając kamerą i szatkując ujęcia niczym radziecki montażysta. W najlepszych wypadkach wychodzi mu slapstickowy teledysk, który uwodzi kinetyczną energią i rozśmiesza kolejnymi gagami. Nie ma tu co prawda równie ikonicznych scen, jak te z nurkowaniem w sedesie czy upiornym bobasem z heroinowego koszmaru, ale jest podobna werwa. A gdy film zwalnia nieco tempa, brak energii nadrabia w emocjach. Sercemjest rozkwitająca na nowo przyjaźń między Rentonem a Sick Boyem, materiał do wdzięcznego aktorskiego pojedynku McGregora Millera . Krótszą słomkę wyciąga natomiast Carlyle . Jego Begbie sprowadzony jest tu do psychopatycznego antagonisty, na konfrontację z którym czekamy cały film. Owo finałowe starcie przypomina zresztą B-klasową horrorową sztampę z obowiązkowym wymachiwaniem nożem, gonitwą po domu i ucieczką na wyższe piętro. Szkoda.Najbardziej dziwi jednak odklejenie filmu od rzeczywistości. Przecieżznakomicie chwytał ducha czasów, niósł trafny portret Szkocji połowy lat 90. i puentował wszystko ironicznie optymistycznym spojrzeniem w przyszłość. Wtymczasem niby mówi się o Twitterze, Facebooku i Snapchacie, o gentryfikacji, wykorzystywaniu funduszy z Unii Europejskiej i napływie imigrantów z Europy Wschodniej, ale nie czuć, by Boyle i spółka wciąż trzymali rękę na pulsie współczesności. Świeżą krew ma wnosić do filmu postać Veroniki ( Anjela Nedyalkova ). Krucha imigrantka z Bułgarii budzi opiekuńcze instynkty i rozkochuje w sobie bohaterów, ale za ładną buzią i obcym akcentem skrywa twardą determinację. Trudno jednak powiedzieć, czy to wyraz prebrexitowego (film powstał jeszcze przed referendum) strachu przed napływową ludnością, czy może raczej ślad postkolonialnego wyrzutu sumienia i chęci zadośćuczynienia pokrzywdzonym? Jak wiadomo, Szkocja sama jest raczej ofiarą angielskich imperialnych zapędów, a jej mieszkańcy głosowali za pozostaniem w Unii, więc coś tu nie gra.A może chodzi o bardziej błahą sprawę: nieuchronnie starzejący się bohaterowie zwyczajnie tracą kontakt z zeitgeistem – a w ślad za nimi sam film? Kiedy Renton wysiada z samolotu i dziwi się, że w Szkocji serdecznie witają go rodowite… Słowenki, pokazuje po prostu, że przyleciał do nas nie z Amsterdamu, ale z przeszłości. Dlatego jeśli jest jakiś palący problem z, to tylko ten, którego wszyscy się spodziewaliśmy: sequel przypomina The Prodigy grających "Lust For Life". Niby fajnie, ale zawsze wrócimy do Iggy'ego Popa