Rozmawiamy z Jamesem Newtonem Howardem

Z kompozytorem "Igrzysk śmierci", "King Konga" i "Fantastycznych zwierząt…" rozmawia Michał Walkiewicz.

Zawsze wydawało mi się to dość przypadkowe. Nigdy nie planowałem zostać kompozytorem muzyki filmowej, nie chciałem pisać dla kina. Byłem muzykiem sesyjnym, jeździłem w trasy z zespołami, z orkiestrami. W najmłodszych latach byłem pianistą. Kiedy po raz pierwszy zaproponowano mi film, odrzuciłem ofertę. Ale kiedy wreszcie się przełamałem, pokochałem tę robotę. Przez przypadek spotkałem miłość swojego życia. Jasne, trochę przeszkód trzeba było pokonać – jedną po drugiej, a potem kolejne, właśnie tak się robi filmy. Mam wrażenie, że od trzydziestu lat jedyne co robię, to pokonuję przeszkody. Ale to trzyma mnie w dobrej formie.To trudne pytanie. Wydaje mi się, że tak. Lubię epickie, wielkie orkiestrowe partytury. Podobne do tego, co zrobiłem walbo wczy ostatnio w. Dają spore możliwości, zbliżone są do klasycznej dziewiętnastowiecznej muzyki romantycznej – to forma wymagająca, ale i przynosząca sporo frajdy. Z drugiej strony, lubię też małe filmy o niewielkim budżecie. Jeśli historia jest ciekawa, wystarczy trochę kreatywności, by osiągnąć zamierzony efekt.Co najśmieszniejsze, donie miałem nawet czasu się przygotować. Nie wiem, czy Pan wie, ale przyszedłem na zastępstwo, na przepisywanie. I miałem tylko pięć tygodni, żeby napisać zupełnie nową ścieżkę. To było czyste szaleństwo, nie miałem czasu na nic. Peter Jackson siedział w Nowej Zelandii, a ja w Los Angeles. Dzień w dzień pisałem, czasem przez szesnaście godzin, a potem wysyłałem Peterowi demo i dyskutowaliśmy o tym, co poprawić. To było niezwykle wyczerpujące. Ale umówmy się: co może być lepsze dla kompozytora niż "King Kong"?Kiedy byłem dzieckiem, oglądałem, jak wspinał się po Empire State. Scenariusz Petera był tak precyzyjny, że doskonale widziałem, co mam robić. Wiedziałem, że chodzi o oddanie poczucia zagrożenia, a jednocześnie traktowałem Konga jak istotę ludzką – pełną ludzkich emocji. Jego związek z dziewczyną graną przez Naomi Watts to w końcu klasyczna historia miłosna. Ona go oczarowała i sama obdarzyła uczuciem. Platonicznym, oczywiście. Dzięki tej perspektywie byłem w stanie napisać temat przewodni tego. Okazało się to zresztą najtrudniejsze, Peter kazał mi przepisywać ten kawałek raz za razem. Dzień po dniu.Bywa i tak. Każdy reżyser i każdy film to zupełnie inny rodzaj doświadczenia. A cały proces twórczy przypomina wojnę. Ścieracie się, musicie być gotowi do poświęceń, ale przechodzicie przez to razem. To bardzo intymna relacja. Z czasem kwitnie na jej gruncie zaufanie, którego nie sposób przecenić. Staram się jednak nie ograniczać, chcę pracować z nowymi reżyserami, zwłaszcza młodymi, którzy patrzą na świat inaczej i próbują odzwierciedlić to na ekranie. Nie chcę zamknąć się w optyce 65-latka. Potrzebuję pracować z różnymi twórcami.Różnie z tym bywa. Po ukończeniurealizowałem z Nightem kolejne filmy. I zaczynałem pisać muzykę, zanim on w ogóle wszedł na plan. Przywszystko było napisane przed zasadniczymi zdjęciami, a po ich skończeniu – przykrojone do potrzeb opowieści. Bardzo lubię ten sposób pracy i są twórcy, którzy również go szanują. Poczułem to, kiedy zostałem zatrudniony jako współkompozytor filmów o Batmanie i miałem pomóc w pracy Hansowi Zimmerowi . Napisałem motyw przewodni dla postaci Harveya Denta, zanim jeszcze powstał film. I od tamtej pory najważniejsze utwory staram się pisać z wyprzedzeniem. Jak w– skomponowałem dwie długie suity, które potem trafiły do gotowego filmu.Myślę, że najważniejsze, na co musisz być gotów, to odrzucenie pierwszego pomysłu. Ja tak robię. Mogę później do niego wrócić, mogę mieć go z tyłu głowy. Ale nie powinno się od niego zaczynać, trzeba dać sobie trochę oddechu. Jeśli chodzi o Denta, to jest to klasyczny "amerykański bohater", rycerz w lśniącej zbroi. Film podkreśla jego godność, a ja chciałem oddać ją na ekranie kompozycjami w stylu Aarona Coplanda . Chciałem, by brzmiały bardzo amerykańsko, postawiłem na sekcję dętą. Zależało mi, by było to coś świeżego, a Chris Nolan zareagował bardzo entuzjastycznie. Kiedy wreszcie Dent zamienia się w Dwie Twarze, ruszyłem w inną stronę, zmieniłem klimat. Chociaż i tak muszę przyznać, że moją ulubioną muzyką zjest ta, którą napisał Hans Oczywiście!Jest coś na kształt opisu. Dwie nuty.Prawda. Wypada to dość minimalistycznie. Mówiąc szczerze, w przypadku Jokera to również nie jest nic rozbudowanego. Jedynie eskalujący, nieprzyjemny dźwięk, coś w rodzaju rozciągniętego w czasie zgrzytu.Tak, jedyny. To było wyjątkowe doświadczenie. Raczej bym go nie powtórzył. A jeśli tak, musiałaby to być wyjątkowa sytuacja. Określony film, który wymagałby takiego modelu pracy. Albo duet z jakimś młodym, dobrze zapowiadającym się kompozytorem.Pamiętam, że był to bardzo stresujący rok. Już samnie był prostym zleceniem. Michael Mann jest reżyserem, który jest bardzo zasadniczy, bardzo dobrze wie, czego chce. Potrafi wyrzucić pół partytury i szukać nowego kompozytora. Co prawda wiedziałem o tym, decydując się na współpracę z nim, ale cała sytuacja i tak była dla mnie bardzo stresująca. Na szczęście film był dobry. Wz kolei skrzypki Hilary Hahn pojawiły się dopiero na drugiej ścieżce, którą napisałem. Pierwsza była o wiele bardziej dynamiczna, mocna, podkreślała melodramatyzm historii. Studio tymczasem chciało thrillera. Tyle że w moim przekonaniu to była opowieść o uczuciu, a nie thriller. W końcu razem z M. Nightem pogodziliśmy te interesy. Napisałem muzykę pod bohaterkę. Grana przez Bryce Dallas Howard dziewczyna jest niewidoma i pomyślałem, że skrzypaczka idealnie odda jej delikatność. Przepisałem całość, Hilary zagrała bezbłędnie i całość okazała się satysfakcjonująca. Ale robienie dwóch filmów naraz wiązało się z dużym stresem.Kiedy pisałem muzykę do tego filmu, reżyser Dan Gilroy powiedział: "portretujesz bohatera tak, jakby był psychopatą". Ja na to: "Przecież jest!". A Dan: "To prawda, ale nie to chcę usłyszeć. Chcę, żebyś wszedł do jego głowy. Kiedy on robi coś okropnego i uchodzi mu to na sucho, jest to jego zwycięstwo. Traktuj go jak dzieciaka, który oszukiwał w szkole i paradoksalnie ktoś go za to pochwalił". Podążyłem więc za tymi instrukcjami. Opłaciło się.Mówiąc szczerze, to okropne uczucie. Ale radzę sobie z nim o wiele lepiej niż kiedyś. Przez pierwsze dziesięć lat mojej pracy po prostu to ignorowałem. Nie przejmowałem się cudzymi wskazówkami, nie liczyłem ze zdaniem reżysera. To było bardzo aroganckie. Nie byłem dobrym słuchaczem. Jeśli w coś wierzysz, masz swoją wizję, to oczywiste, że bolesne jest ją zmieniać. Na to, nawiasem mówiąc, również potrzeba czasu. Ostatnio przeżyłem to przy. Mieliśmy wiele wersji poszczególnych utworów, a poszukiwanie odpowiednich zajęło wieki. Nie mógłbym napisać tej muzyki w pięć czy sześć tygodni. Ale miałem parę miesięcy, co pozwoliło mi znaleźć w końcu odpowiedni ton.I tak, i nie. To wyzwanie, wiadomo. Ale pamiętajmy, że to nie jest film o Harrym Potterze. To prequel osadzony w tym samym uniwersum. I jedynym sposobem, by odnieść sukces, jest postawienie tego filmu na własnych nogach. Uznałem dorobek Johna Williamsa – słychać go w trakcie prologu i jeszcze w dwóch innych scenach. Reszta to zupełnie nowe tematy dla nowych postaci. Williams jest wybitnym kompozytorem, jego muzyka filmowa jest poza wszelką konkurencją. Musiałem więc o tym zapomnieć i zastanowić się, jaką unikalną wizję ja mam do zaoferowania.Powiem tak: zawsze rozumiałem swoją rolę. Jako klasycznie wykształcony kompozytor miałem skłonność do przesady, nadinterpretacji, komplikowałem sobie życie. Teraz myślę o historii, klimacie, o barwach filmu. O jego nastroju i "kolorze", a nie o melodii. Moje zadanie jest proste: mam pomóc opowiedzieć tę historię najlepiej, jak potrafię.