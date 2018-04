"Barry" i "Dolina krzemowa" z kolejnymi sezonami

HBO dało zielone światło na realizację drugiego sezonuoraz szóstej seriiTytułowy bohater Bill Hader ) jest w depresji, czuje się samotny i całkowicie wypalony. Na życie zarabia jako płatny zabójca z dolnej półki, co nie poprawia jego sytuacji. Nie ma ochoty na kolejne zlecenie, ale zgadza się na realizację nowej roboty w Los Angeles, gdzie ma zająć się młodym, aspirującym aktorem. Podążając za swoim celem, mężczyzna trafia na spotkanie lokalnej grupy teatralnej. Ku swojemu zaskoczeniu odkrywa, że w ich towarzystwie czuje się dobrze i nabiera przekonania, że chciałby zerwać ze starym życiem. Pozostaje tylko jeden problem – jak to zrobić?to serial komediowy opowiadający o mieszkańcach tytułowego miejsca - bystrych specjalistach od nowych technologii. Amerykańska Dolina Krzemowa to miejsce, w którym spełniają się marzenia pasjonatów nowych technologii. Każdego dnia przybywają tam kolejny specjaliści od IT. Gwiazdami serialu są Thomas Middleditch