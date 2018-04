"Batgirl" zamiast do kosza trafiła do rąk autorki "Bumblebee"

W lutym informowaliśmy o tym, że Joss Whedon zrezygnował z realizacji komiksowego widowiska. Wiele osób sądziło, że oznacza to koniec projektu, który w ogóle zaistniał, kiedy reżysersię nim zainteresował. Jak się jednak okazuje, Warner Bros. wciąż łączy z filmem nadzieje.Studio właśnie ogłosiło, że zatrudniło nową osobę do przygotowania scenariusza. Angażu nie otrzymała autorka komiksu "Black Panther: World of Wakanda" Roxane Gay (które publicznie zgłaszała chęć napisania tekstu), a Christina Hodson Nie jest to debiut Hodson w kinowym uniwersum DC Comics. W 2016 roku została zaangażowana do przygotowania scenariusza spin-offinspirowanego serią komiksową, w której co ciekawe jedną z bohaterek jest właśnie Batgirl. Losy tego projektu pozostają nieznane. Być może oba filmy zostaną połączone w jeden.Bat-Girl pojawiła się na kartach komiksów DC w 1961 roku. Była nią wtedy Betty Kane, która działała w kostiumie superbohaterki jako pomocnica Batwoman. Za prawdziwy początek Batgirl uznaje się jednak rok 1967 i komiks "The Million Dollar Debut of Batgirl!". W tej wersji za kostiumem Dziewczyny Nietoperza kryła się Barbara Gordon, czyli córka komisarza policji Jima Gordona. I to właśnie ta wersja heroiny ma pojawić się w kinowym widowisku.