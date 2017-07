"Castlevania" przedłużona na 2. sezon

Szybko to poszło. Ledwie pierwszy sezonzadebiutował na Netfliksie, a już zarządzono realizację drugiego. To oczywiście efekt ogromnego sukcesu artystycznego tej animowanej adaptacji kultowej serii gier wideo.Cykl gier pojawił się na rynku w 1986 roku. Opowiadają one - mówiąc w bardzo dużym skrócie - o narodzinach Drakuli i powstaniu klanu Belmontów - rodziny pogromców wampirów. Belmontowie okazują się ostatnią nadzieją ludzkości. Serial opowiada o przygodach ostatniego członka zhańbionego rodu, który przybywa do Europy Wschodniej, by zgładzić rzeczonego króla wampirów.Druga seria będzie liczyć aż osiem odcinków, czyli dwa razy więcej niż pierwsza. Zanosi się również na nieco większy budżet. Scenariusz napisał Warren Ellis , legendarny twórca komiksów, z kolei gwiazdami dubbingu są Graham McTavish w roli Drakuli oraz Richard Armitage jako Trevor Belmont. Projektem kieruje Adi Shankar