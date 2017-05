3 2 1



Netflix zaprezentował pierwszą zapowiedź serialu animowanego. Inspirowany jest on serią kultowych gier pod tym samym tytułem.Teaser znajdziecie poniżej:Serial opowiadać będzie o przygodach ostatniego członka zhańbionego klanu Belmontów, który przybywa do Europy Wschodniej, by zniszczyć śmiertelne zagrożenie dla ludzi – Draculę.Jednym z twórców serialu jest Warren Ellis