"Deadpool 2" numerem 1 wszędzie, gdzie miał premierę

Nie potrzeba było Chin, wystarczył Deadpool i Cable, aby pobić rekord zagranicznego otwarcia studia 20th Century Fox.zarobił w weekend ok.. Ponieważ jednak w wielu krajach pokazywany jest już od środy, to po pierwszym tygodniu na jego koncie jest 176,3 mln dolarów. I to jest właśnie nowy rekord. Poprzedni wynosił 174 mln dolarów i został ustanowiony przezz pomocą Chin (38,3 mln dolarów).pojawił się w 81 krajach świata i wszędzie zajął pierwsze miejsce. W wielu miejscach globu notował rekordowe wyniki. Najlepszym rynkiem okazała się Wielka Brytania, gdzie komiksowe widowisko zgarnęło 18 milionów dolarów. Z Korei Południowej pochodzi 17 milionów, co jest drugim najlepszym otwarciem filmu z kategorią wiekową "od lat 18". W Rosji 75% kinowych biletów sprzedano na, co przełożyło się na wpływy w wysokości 11,8 mln dolarów. Wśród innych ważnych rynków znalazły się: Australia (11,7 mln dolarów), Meksyk (10,1 mln), Francja (8,3 mln), Niemcy (8,2 mln) oraz Brazylia (7,4 mln).Drugie miejsce przypadło liderowi poprzednich notowań -. Komiksowe widowisko zarobiło w weekend, co oznacza spadek o 69% w porównaniu z ubiegłym weekendem.Oczywiście tak duża redukcja wpływów to głównie efekt malejącego zainteresowania filmem w Chinach.zarobiła tam 54,1 mln dolarów, czyli o 72% mniej niż podczas weekendu otwarcia. Mimo wszystko Disney ma powody do zadowolenia. Trzecia częśćjest bowiem dopiero czwartą hollywoodzką produkcją, której wpływy w Chinach przekroczyły 300 milionów dolarów (obecnie na koncie ma 301,6 mln). Lepszymi wynikami pochwalić się mogą:(392,8 mln dolarów),(390,9 mln) i(320 mln).Po tym weekendzieawansowała na trzecie miejsce wśród najbardziej kasowych filmów poza granicami USA mając na swoim koncie 1 218,7 mln dolarów. Pokonanie numeru 2 -- raczej nie jest już możliwe. Komiksowe widowisko musiałoby bowiem zarobić jeszcze 310 milionów dolarów. Globalniema 1 813,7 mln dolarów, co daje czwarte miejsce na liście najbardziej kasowych tytułów wszech czasów.Podium kompletuje baśniowy romans z Chin("How Long Will I Love U"). Podczas pierwszego weekendu obraz zarobił(wraz z czwartkowymi pokazami przedpremierowymi na koncie jest 37 milionów).Po trzech tygodniach nieobecności na naszą listę powróciło. Było to możliwe dzięki premierze w Chinach, gdzie obraz zajął trzecie miejsce z wynikiem 17,4 mln dolarów. Ogólnie poza granicami USA obraz w weekend zgarnął, co wystarczyło na czwartą lokatę.Pierwszą piątkę zamykaz kwotą. Widowisko trafiło do kin w Japonii i nie było tam wielkim przebojem. Przegrało zarówno z lokalną produkcją(której łączne wpływy właśnie przekroczyły 65 mln dolarów), jak i z familijną produkcją(2,2 mln dolarów).w Japonii zarobiło na razie 1,7 mln dolarów.