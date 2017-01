"Harry Potter i kamień filozoficzny in concert" po raz pierwszy w Polsce

Po raz pierwszy w Polsce widzowie będą mieli okazję posłuchać pełnej ścieżki muzycznej w wykonaniu Czeskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej, do jednego z najbardziej lubianych filmów w historii. Widowiska odbędą się w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie.Bilety dostępne od 20 stycznia na www.eventim.pl Organizator koncertów JVS Group, ogłosił dzisiaj, że Czeska Narodowa Orkiestra Symfoniczna wykona muzykę z filmuw Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie, jako część serii koncertów muzyki z filmów o Harry'm Potterze. Podczas koncertów, odtworzą na żywo dokładnie całą ścieżkę muzyczną. Słuchając niezapomnianych kompozycji Johna Williamsa , widzowie będą mogli przeżyć od nowa magię filmu, oglądając go na 480 calowym ekranie HD. Bilety będą w sprzedaży od, od godz.za pośrednictwem portaluKoncerty są częścą światowego tournee, wcześniej zapowiedzianego przez firmy CineConcerts i Warner Bros Consumer Products. Koncerty muzyki filmowej do cyklu filmów o Harrym Potterze, które rozpoczęły się w czerwcu 2016 roku, to kolejna magiczna przygoda w czarodziejskim świecie J.K. Rowling Justin Freer, prezes CineConcerts oraz producent i dyrygent koncertów wyjaśnia:Firma, założona przez producenta i dyrygenta Justina Freera oraz producenta i scenarzystę Brady Beaubiena, zgromadziła na swoich koncertach na całym świecie miliony ludzi. Te koncerty są zupełnym nowum w sferze imprez na żywo i na nowo definiują przeżywanie wydarzeń artystycznych.Do niedawnych i obecnych wydarzeń koncertowych tego typu, zaliczają się Gladiator, Ojciec Chrzestny, To Wspaniałe Życie, DreamWorks Animation In Concert, Star Trek: The Ultimate Voyage – koncert z okazji 50-lecia powstania opowieści i Śniadanie u Tiffany'ego. Justin Freer szybko stał się jednym z najbardziej rozchwytywanych dyrygentów muzyki filmowej. Ma na swoim koncie długą listę symfonicznych projektów na żywo i projekcji filmowych. Występował z największymi światowymi orkiestrami, w tym Chicago Symphony Orchestra, London Philharmonic Orchestra, New York Philharmonic, Philadelphia Orchestra, Philharmonia Orchestra, San Francisco Symphony i Sydney Symphony Orchestra. CineConcerts należy do czołówki twórców imprez rozrywkowych na żywo – od pełnometrażowych seansów filmowych z orkiestrą na żywo, przez interaktywne imprezy sportowo-muzyczne, aż po oryginalne, trójwymiarowe programy świąteczne.Więcej informacji na temat Cyklu Koncertów Muzyki Filmowej do Filmów o Harry'm Potterze można znaleźć na stronie www.harrypotterinconcert.com W tym roku obchodzi swoje 24 urodziny. CNOS zajmuje bardzo wysoką pozycję wśród czeskich i europejskich zespołów symfonicznych. Orkiestra odbyła trasę z legendarnych Ennio Morricone , z którym także pracowała przy nagrywaniu ścieżki muzycznej do wielkiego filmowego hitu Quentina Tarantino (Oscara Record). W studiu, pracowała także przy nagraniu albumu Plácido Domingo.