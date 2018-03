"Jurassic World 3" ma już reżysera

W rozmowie z Entertainment Weekly Steven Spielberg ogłosił, że Colin Trevorrow napisze scenariusz i wyreżyseruje trzecią częśćFilm trafi do kin 11 czerwca 2021 roku. Trevorrow był reżyserem oraz współautorem fabuły pierwszego, który w 2015 roku zarobił na całym świecie blisko 1,7 mld dolarów. Do spółki z Derekiem Connollym napisał również scenariusz drugiej części - premierę filmu opatrzonego podtytułemzaplanowano na 8 czerwca. Trevorrow miał również nakręcić dziewiątą odsłonę, ale został od niej odsunięty przez szefową LucasFilms, Kathleen Kennedy Akcjarozgrywa się cztery lata po tym, jak luksusowy park rozrywki Jurassic World został zdewastowany przez dinozaury i zamknięty. Isla Nublar jest dziś opuszczona przez ludzi, a dinozaury, które przetrwały, próbują poradzić sobie w dżungli same. Kiedy uśpiony dotąd wulkan budzi się do życia, Owen ( Chris Pratt ) i Claire ( Bryce Dallas Howard ) za wszelką cenę chcą uratować pozostałe przy życiu stwory. Owen próbuje odnaleźć Blue, zaginionego raptora, którego wychował, dla Claire ocalenie dinozaurów staje się najważniejszą misją. Kiedy przybywają na wyspę, wulkan zaczyna już wyrzucać z siebie deszcz lawy; Claire i Owen odkrywają spisek mający przywrócić Ziemię do stanu, którego nie widzieliśmy od czasów prehistorycznych.