Niedawno informowaliśmy o tym, że Universal Pictures zleciło DreamWorks Animation realizację animacji. Dziś wiemy już, kto kontynuacjęwyreżyseruje. Wybór padł na Joela Crawforda, dla którego będzie to pełnometrażowy debiut reżyserski.Szczegóły fabuły nie są znane. Wiadomo jednak, że w drugiej części bohaterowie staną w obliczu największego z możliwych zagrożeń: innej rodziny homo sapiens.Animacja trafi do kin we wrześniu 2020 roku.