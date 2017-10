"Kruk" zacznie odradzać się w styczniu

Jakiś czas temu donosiliśmy, że kolejnaadaptacja kultowego komiksu Jamesa O'Barra została uratowana przez Sony Pictures (wcześniej przez wiele lat przymierzało się do niej studio Relativity). Teraz sam autor komiksu zdradził na jej temat kilka nowych informacji."Proces pre-produkcji rusza już w lutym. Reżyserem będzie utalentowany Corin Hardy , z kolei ja będę czuwał nad każdym aspektem filmu i blisko pracował z reżyserem" - powiedział O'Barr w wywiadzie, a dodatkowo potwierdził oficjalny tytuł filmu -Wygląda zatem na to, że fani oryginału nie będą mieli powodów do narzekań.Producenci chcieli, aby za kamerą stanął właśnie Hardy , z kolei gwiazdą pozostał Jason Momoa . Obaj panowie są bowiem obecnie na fali. Hardy ma nakręcić, czyli spin-off. Z kolei Momoa wystąpi w przyszłym roku w głównej roli komiksowego widowiska. Czy jednak uda się go utrzymać przy projekcie? O tym na razie nic nie wiadomo.Scenariusz powstał w oparciu o komiks opowiadający historię muzyka, który ginie, próbując powstrzymać zbirów przed atakiem na swoją narzeczoną. Dziewczyna umiera, a muzyk zostaje wskrzeszony i teraz szuka zemsty na tych, którzy zniszczyli jego świat.