"La La Land in Concert” w Polsce!

Zwycięzca sześciu Oskarów, między innymi za najlepszą ścieżkę dźwiękową i najlepszą piosenkę, oraz siedmiu Złotych Globów, w tym za najlepszy film.opowiada historię Mii ( Emma Stone ), młodej aspirującej aktorki i Sebastiana ( Ryan Gosling ), wybitnego muzyka jazzowego, który zmaga się z codziennością, by złączyć koniec z końcem w mieście znanym z miażdżenia nadziei i łamania serc.to wydarzenie, podczas którego będzie można usłyszeć unikalne, oryginalne wokale Emmy Stone Johna Legenda z ścieżki dźwiękowej filmu, połączone z muzyką na żywo. Ścieżka dźwiękowa do projekcji filmu wykonana zostanie przez orkiestrę symfoniczną i zespół jazzowy. Jak mówi dyrektor koncertu Richard Kraft, dzięki wydarzeniu możemy być częścią jedynego w swoim rodzaju doświadczenia koncertowego."Dla mnie jedną z najbardziej ekscytujących i niesamowitych rzeczy, które miały miejsce przy, było połączenie filmu i żywej orkiestry. Zespół fenomenalnych muzyków grających w czasie rzeczywistym do zdjęć Technicolor przeniesie kompozycje Justina Hurwitza do prawdziwego życia” powiedział reżyser filmu, Damien Chazelle Trasaobejmie kilkanaście krajów, między innymi Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Kanadę, Meksyk, Włochy, Niemcy, Polskę, Turcję. Premiera ogólnoświatowej trasy koncertowej miała miejsce 26 maja i 27 maja w Hollywood Bowl.Bilety: lalalandinconcert.pl