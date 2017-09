"Legion samobójców 2" nakręci reżyser "Księgowego"

3 2 1



Studio Warner Bros. zakończyło poszukiwania reżysera filmu. Wybór studia padł na reżyseraNa spotkaniu z producentami O'Connor zaprezentował własny pomysł na fabułę kontynuacji. Spotkała się ona z tak pozytywną reakcją, że to jemu powierzono napisanie scenariusza. Przygotuje go we współpracy z Anthonym Tambakisem , z którym pisał teksty do. Wcześniej nad fabułą pracowali J.D. Payne ).Pierwszywyreżyserował David Ayer . Ten jednak odpuścił sobie realizację sequela wybierając spin-offStudio długo szukało nowego reżysera. Wśród kandydatów byli: Mel Gibson Ruben Fleischer . Bliski angażu był latem Jaume Collet-Serra . Odrzucił on jednak ofertę studia, przyjmując posadę reżysera widowiska DisneyaWarner Bros. w ostatnich miesiącach wyraźnie zmienia strategię dotyczącą ekranizacji komiksów DC Comics. Wydaje się, że studio porzuciło pomysł spójnego uniwersum w stylu MCU. Zamiast tego stawia na różnorodność, nawet w obrębie tych samych postaci. Stąd krążące po sieci pogłoski na przykład o dwóch Jokerach.