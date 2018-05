"Mulan" będzie kosztować ponad 290 milionów dolarów!

Disney nie zamierza oszczędzać na aktorskiej wersji animacjiŹródła Pursue News potwierdziły, że budżet filmu ma wynieść ponad 290 milionów dolarów.Zdjęcia do filmu mają ruszyć w lipcu w Nowej Zelandii. Studio nie przewiduje dalszych opóźnień, stąd też astronomiczny budżet produkcji. Uczyni to z reżyserki Niki Caro ) pierwszą kobietę, która wyreżyseruje tak drogi film i zaledwie czwartą, która stanie za kamerą produkcji kosztującej ponad 100 milionów. Pursue News donosi również, że za scenografię będzie odpowiadać ekipa pracująca przy, a jej skala ma przebić wszystko, co widzieliśmy dotąd w filmach Disneya.Oryginał z 1998 roku zarobił 304 miliony dolarów, a także doczekał sięWedług legend tytułowa bohaterka żyła w czasach północnej dynastii Wei (386-534). W męskim przebraniu wstąpiła do cesarskiej armii, kontynuując dzieło ojca. W swej służbie cesarzowi tak bardzo się wyróżniła, że ten chciał ją mianować gubernatorem jednej z prowincji. Hua Mulan odmówiła jednak i powróciła do rodzinnego domu. Kiedy przybyli odwiedzić ją jej byli towarzysze, byli zszokowani, że jest kobietą.Tytułową rolę w filmie zagra Liu Yifei Jet Li wcieli się w imperatora Chin. Gong Li będzie czarnym charakterem - potężną wiedźmą.Premierę zaplanowano na 27 marca 2020 roku.