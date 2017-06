"Obecność" będzie straszyć po raz trzeci

New Line Cinema zrobiło spory krok w kierunku realizacji horroru. Studio właśnie zatrudniło scenarzystę. Został nim David Leslie Johnson Film będzie oczywiście trzecią częścią cyklu Johnson zna go doskonale, pracował bowiem nad fabułą dwójki. Na razie nie wiadomo, o czym opowiadać będzie trójka, ale oczywistym jest, że punktem wyjścia będzie jedna z licznych spraw prowadzonych przez małżeństwo Warrenów.Niestety mamy też złą wiadomość. Wszystko wskazuje na to, żebędzie pierwszą częścią cyklu, której nie wyreżyseruje James Wan . Będzie jednak z filmem związany, ale jedynie jako producent.