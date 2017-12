"Obecność" i jej bohaterowie w ogniu pozwów i kontrowersji

Studia Warner Bros. i New Line Cinema doszły do porozumienia w sprawie pozwu, którego przedmiotem była seria. Komunikat w tej sprawie został ogłoszony tego same dnia, gdy magazyn The Hollywood Reporter opublikował artykuł sugerujący, że Ed i Lorraine Warrenowie - bohaterowie cyklu horrorów - wcale nie byli kochającą parą, jaką zobaczyliśmy na ekranie w wydaniu Very Farmigi W 2016 Gerald Brittle pozwał wytwórnie, twierdząc, żeoraz filmy o Annabelle naruszają jego prawo na wyłączność w ekranizowaniu spraw, jakie prowadzili Warrenowie.Teraz Brittle i New Line opublikowali jednak wspólne oświadczenie, w którym ogłaszają, że Brittle wycofuje swoje oskarżenia, uświadomiwszy sobie, że były one pomyłką, a studio nie dokonało żadnego wykroczenia.Britlle twierdzi obecnie, że nie sprawował kontroli nad własnym pozwem. Osoba, która jego zdaniem stoi za całą aferą, to ta sama osoba, która w 2013 pisała do pracowników wytwórni maile z informacjami, jakoby Warrenowie ukrywali romans Warrena z 15-latką. Jest to Tony DeRosa-Grund , producent pierwszej części, który od lat prowadzi sądową batalię ze studiem Warner Bros. DeRosa-Grund wydał w odpowiedzi własne oświadczenie, w którym twierdzi, że Brittle nigdy nie był jego "marionetką", a wysunięte pod jego adresem oskarżenia mają odwrócić owagę od artykułu z The Hollywood Reporter.