"Spirit Animals. Upadek bestii" – bestsellerowa seria fantasy

Kolejny, wyczekiwany przez czytelników tom serii! Wciągająca akcja, fantastyczne przygody, świetnie zarysowane postacie. Opowieść o sile przyjaźni, odwadze, umiejętności współdziałania.Kontynuacja bestsellerowej serii, w której każdy tom napisał inny autor, począwszy od Brandona Mulla. Przez kolejne tomy i serie akcja nabierała rozpędu i ciągle następowały jej nieoczekiwane zwroty. Czy w książce Sarah Prineas uda się bohaterom pokonać niepokonaną do tej pory bestię?Conor, Abeke, Meilin i Rollan, czwórka przyjaciół z grupy Zielonych Płaszczy, wciąż nie mogą zaznać spokoju. Uknuta przez wrogów intryga sprawiła, że Zieloni znaleźli się w niebezpieczeństwie. Uznani za zdrajców muszą uciekać, by ocalić swoje życie i swój świat.Kto wystąpił przeciwko nim? Kto stoi za spiskiem? Czy czwórce bohaterów uda się oczyścić z nieprawdziwych zarzutów? Jedno jest pewne: wojna jeszcze się nie skończyła.Przeczytaj książkę. Wejdź do gry!W książce zamieszczony jest kod dostępu.Gra na stronie: www.spiritanimals.com.pl