"Strażnicy Galaktyki 3" końcem ekipy w obecnym kształcie

Mam złą wiadomość dla tych wszystkich, którzy polubili Strażników Galaktyki w obecnym kształcie. Wszystko wskazuje na to, że przynajmniej dla części członków grupybędzie ostatnim filmem.Reżyser obrazu nie pozostawił w tej kwestii wątpliwości, kiedy włączył się do prowadzonej na Twitterze dyskusji na temat tego, co oznaczają jego wcześniejsze słowa, żesą ostatnią częścią serii. Niektórzy twierdzili, że koniec jednej trylogii to szansa na otwarcie kolejnej z tymi samymi bohaterami. James Gunn wtedy napisał wprost, że widowisko będzie stanowić zakończenie przygód drużyny w obecnym kształcie.I tak przed fanami rozpoczynają się miesiące spekulacji na temat tego, kto pożegna się z członkostwem w Strażnikach Galaktyki i jaki koniec będzie ich czekał. Gunn bowiem na razie w tych kwestiach milczy.