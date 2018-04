"Stranger Things" to plagiat?

Reżyser krótkometrażowego filmuz 2012 roku twierdzi, że bracia Duffer , twórcy, stworzyli swój popularny serial, kradnąc jego pomysły.Charlie Kessler, reżyser, pozwał twórców. Twierdzi on, że przedstawił koncept Rossowi Dufferowi w kwietniu 2014 roku na bankiecie podczas festiwalu Tribeca, a później zapoznał duet ze "scenariuszem, pomysłami, historią i filmem", które jego zdaniem zostały wykorzystane przy tworzeniuZdaniem Kesslera Dufferowie nawet używali roboczego tytułupodczas wstępnych faz pracy nad projektem. Akcja serialu początkowo miała rozgrywać się w tytułowym miejscu w Long Island. Potwierdzają to pierwsze informacje o serialu, jakie trafiły do mediów: projekt był początkowo zapowiadany właśnie jakoFabuła Kesslera zawierała następujące elementy kojarzące się ze: zagubiony chłopiec, miasteczko z pobliską bazą wojskową, gdzie prowadzi się eksperymenty na dzieciach, potwór z innego wymiaru, który wygląda jak zabawka. Co ciekawe, oba projekty poprzedza wydana w 1992 roku książkaautorstwa Prestona B. Nicholsa i Petera Moona, opowiadająca o tajnych rządowych eksperymentach w Montauk, Long Island.