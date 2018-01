"The Gifted: Naznaczeni" powrócą. Bez Bryana Singera?

3 2 1



Na półtora tygodnia przed zakończeniem pierwszego sezonu, stacja FOX ogłosiła, że powstanie ciąg dalszy serialu. Nie jest jednak jasne, czy w napisach nowego sezonu będzie widniało nazwisko Bryana Singera Przypomnijmy, że Singer pełni funkcję producenta wykonawczego serialu z racji tego, że jest on osobą odpowiedzialną za kinowy cykl o mutantach. Był też reżyserem odcinka pilotowego. Jednak w ostatnich tygodniach pojawiły się nowe oskarżenia o to, że molestował seksualnie młodocianych mężczyzn. Szef Fox Entertainment powiedział, że rozważana jest opcja, by odsunąć Singera od serialu. Ponieważ jednak premiera drugiego sezonu nastąpi dopiero jesienią, nie muszą się z decyzją śpieszyć.to historia z pozoru zwykłego małżeństwa, którego spokojne życie zostaje nagle zburzone przez odkrycie, że ich ukochane dzieci to mutanci z supermocami. By przetrwać, rodzina jest zmuszona uciekać przed wrogim rządem i szukać pomocy ze strony działającej w podziemiu sieci mutantów.